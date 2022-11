Captain America: Großartiges Schauspieltalent sollte zuerst Chris Evans’ Körper (!) spielen

Mit Succession hatte Jeremy Strong seinen Durchbruch als Schauspieler. Als es früher schlechter für ihn lief, wurde ihm angeboten, Chris Evans' untrainierten Captain America-Körper zu spielen.

Wenn euch Jeremy Strong immer noch nichts sagt, solltet ihr unbedingt endlich Succession nachholen. Die HBO-Serie über den mächtigen Medienmogul Logan Roy (Brian Cox) und seine Kinder, die auf den Thron wollen, ist wie eine noch größenwahnsinnigere Game of Thrones-Version.

Teil des grandiosen Ensembles ist auch Jeremy Strong als Kendall Roy. Vor seinem Succession-Durchbruch war der Schauspieler jedoch deutlich unbekannter und griff fast zu verzweifelten Jobangeboten. Dazu zählt auch eine skurrile Captain America-Anekdote über Chris Evans' Körper.

Schaut hier noch einen Succession-Trailer:

Succession - S01 Trailer (English) HD

Succession-Star Jeremy Strong sollte Chris Evans' untrainierten Körper doubeln

In der britischen Times ist ein Interview mit Strong erschienen, der bald auch in Zeiten des Umbruchs von Ad Astra-Regisseur James Gray im Kino zu sehen ist. Hier erzählt er nochmal von seinen Anfängen, als er als Theaterschauspieler zwischenzeitlich sogar pleite war.

Bei Casting-Angeboten wurde ihm von Captain America - The First Avenger erzählt. Strong sollte jedoch nicht die Hauptrolle spielen, die schließlich Chris Evans übernahm. Stattdessen wurde jemand gesucht, der den jüngeren Körper des Stars ohne Muskeln spielt, bevor sich Evans in den Superhelden verwandelt.

Strong wäre also ein Body Double gewesen, über das mithilfe von CGI dann Evans' Gesicht und Stimme gelegt worden wäre. Der Succession-Star dachte kurz darüber nach, die Rolle verzweifelt aus finanziellen Gründen anzunehmen. Schlussendlich lehnte er aber ab.

Der Interviewer von der Times rief den Captain America-Star übrigens sogar an, um ihm die Anekdote von Strong zu erzählen. Dessen Reaktion:

Oh nein! Das zeigt nur, wie unvorhersehbar die Industrie ist. Aber ich bin so glücklich, dass es hingehauen hat, weil ich nicht denke, dass es je einen Plan B für Jeremy gab.

Succession-Fans warten schon gespannt auf Staffel 4, die gerade gedreht wird. Im Frühjahr 2023 dürften die neuen Folgen der HBO-Serie dann starten. Zeiten des Umbruchs mit Jeremy Strong läuft ab dem 24. November im Kino.

