Das bessere Game of Thrones geht weiter: Alle Infos zu Succession Staffel 4

Succession ist eine der besten Serien, die ihr aktuell streamen könnt. Endlich gibt es erste Informationen dazu, wie es mit Staffel 4 der Game of Thrones-ähnlichen Familiensaga weitergeht.

Schreckliche Menschen, die schreckliche Dinge tun sind generell ziemlich gutes Futter für eine Dramaserie. Wenn das Ganze dann noch innerhalb einer beeindruckend mächtigen Familie spielt: perfekt! Das bewies bereits Game of Thrones über die Jahre. HBO hat mit Succession allerdings eine Serie nachgelegt, die das Thema "Menschen, die sich gegenseitig höchst unterhaltsam das Messer in den Rücken rammen" perfektioniert hat.

Niemand ist grausamer und zugleich witziger als die Roys, die für den CEO-Posten im Medienimperium des Vaters über Leichen gehen (würden). Umso gespannter warten Fans nun schon seit Monaten auf erste Infos zu Staffel 4. Und wir haben gute Nachrichten: Endlich gibt es Neuigkeiten!

Handlung: Wie geht es mit einer der besten Serien der letzten 10 Jahre weiter?

Staffel 3 endete dramatisch: Patriarch Logan Roy verkündete, seine Firma nicht an seine Kinder übergeben zu wollen, sondern sie lieber an einen Tech-Konzern zu verkaufen. Was bedeutet das nicht nur für die Familiendynamik zwischen den Roys, sondern auch die Show selbst, schließlich war die Nachfolge innerhalb der Firma bestimmendes Handlungselement?

Hauptsache das fantastische Succession-Intro bleibt gleich:

Succession - S01 Opening Credits (English) HD

Nun, wir werden es erfahren. Fachmedien wie Variety teilten eine erste Inhaltszusammenfassung von HBO, die Staffel 4 wie folgt beschreibt:

In den 10 Episoden von Staffel 4 rückt der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson noch näher. Die Aussicht auf diesen alles verändernden Verkauf führt zu existenzieller Angst und familiären Zerwürfnissen bei den Roys, die sich ausmalen, wie ihr Leben aussehen wird, sobald der Deal beschlossen ist. Ein Machtkampf entspinnt sich, als sich die Familie mit einer Zukunft auseinandersetzt, in der ihr kultureller und politischer Einfluss erheblich reduziert ist.

Besetzung: Wer ist bei Staffel 4 von Succession dabei?

HBO bestätigte außerdem bereits Teile des Staffel 4-Casts. Konkret (wieder) dabei sein werden: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, J. Smith-Cameron, Alan Ruck, Nicholas Braun, Hiam Abbass, Peter Friedman, Fisher Stevens, David Rasche, Zoe Winters, Jeannie Berlin, Justine Lupe und Scott Nicholson.

Weitere Teile der Besetzung sollen in Zukunft verkündet werden. Da die Rolle des Lukas Matsson allerdings schon in der Inhaltszusammenfassung für Staffel 4 auftaucht, ist davon auszugehen, dass auch Alexander Skarsgård als eiskalter Tech-Entrepreneur zurückkehren wird. Offiziell bestätigt wurde das von HBO allerdings noch nicht.



Starttermin: Wann startet Succession Staffel 4?

Bisher wissen wir nur eine Sache sicher: Seit wann die neuen Folgen gedreht werden. Am 27. Juni 2022 tweetete der offizielle Twitter-Account von Succession: "Die Produktion von Succession Staffel 4 hat begonnen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Konkrete Informationen zum Start der vierten Staffel gibt es bisher nicht. Seiten wie TechRadar spekulieren aber, dass die Serie ab Ende 2022 oder Anfang 2023 beim Heimsender HBO laufen wird. Für Deutschland scheint wahrscheinlich, dass die Ausstrahlungsrechte bei Sky bzw. WOW bleiben. Staffel 3 von Succession startete im Oktober 2021 und lief mit leichter Verspätung ab Ende November 2021 in Deutschland.

Das bessere Game of Thrones: Succession ist der Serien-Geheimtipp 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Sky läuft aktuell die bereits 3. Staffel der Dramaserie Succession, über die unserer Meinung nach viel zu wenige Menschen sprechen. Wir stellen euch den Familienkrieg im Medienunternehmen aka das bessere Game of Thrones sowie dessen genial verabscheuungswürdige Charaktere genauer vor. Diesen Serien-Geheimtipp solltet ihr nicht verpassen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die vierte Staffel von Succession?