Cast der neuen Harry Potter-Serie: Erstes Gerücht verspricht Korrektur eines großen Kritikpunkts

Der Hollywood-Insider Jeff Sneider hat ein erstes Gerücht zur Besetzung der neuen Harry Potter-Serie gestreut. In der kommenden Adaption der Bücher soll der Cast diverser werden.

Vor zwei Wochen wurde konkret bestätigt, dass alle sieben Harry Potter-Bücher in Form von einer neuen Serie für Warners Streaming-Dienst adaptiert werden sollen. Ein Buch pro Staffel ist denkbar, aber inhaltliche Details zur neuen Harry Potter-Serie gibt es noch nicht. Dafür hat der Hollywood-Insider Jeff Sneider jetzt ein mögliches Detail zum Cast als Gerücht gestreut.

Neue Harry Potter-Serie soll diverseren Cast bekommen

Wie CBR berichtet, sprach Sneider in seinem The Hot Mic-Podcast darüber, dass die geplante Fantasy-Serie auf mehr Diversität vor und hinter der Kamera setzen will. Ein Kritikpunkt an den bisherigen Harry Potter-Filmen war der überwiegend weiße Cast, dem es an Vielfalt bezüglich anderer Kulturen und Hautfarben mangelte.

Laut Sneider könnte speziell Hermine mit einer Person of Color (PoC) besetzt werden. Für die Theater-Adaption von Harry Potter und das verwunschene Kind wurde die Figur am Broadway bereits von der afroamerikanischen Schauspielerin Noma Dumezweni gespielt.

Auch hinter der Kamera sollen mehr People of Color für die neue Harry Potter-Serie eingestellt werden. Hier wurde als Beispiel der Writers' Room genannt, in dem die Drehbücher entwickelt werden.

Bisher handelt es sich hierbei noch um unbestätigte Gerüchte. Da die mangelnde Vielfalt von PoC bei den bisherigen Harry Potter-Filmen aber immer wieder als Kritikpunkt auftauchte, könnte Warner tatsächlich eine größere Diversität anstreben.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

HBO Max hat die Serie noch nicht bestellt. Offizielle Ankündigungen sollen zeitnah erfolgen. Dann könnten auch nähere Infos zum genauen Zeitplan für die Fantasy-Serie folgen.

