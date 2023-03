Chris Pratt versteht die Kritik an seiner Mario-Stimme: "Ihr müsst den Film wahrscheinlich zweimal schauen"

Als Mario-Sprecher im kommenden Animationsfilm zum Kult-Klempner wurde Chris Pratt heftig kritisiert. Jetzt hat sich der Guardians of the Galaxy-Star dazu geäußert.

Als der erste englische Trailer zum neuen Super Mario Bros. Film im Netz landete, kam es direkt zur kontroversen Diskussion. Das lag an der Stimme von Chris Pratt, der Mario in der englischen Fassung spricht. Im Vergleich zum stark italienischen Original klingt der Guardians of the Galaxy-Star ziemlich normal. In einem aktuellen Interview hat sich Chris Pratt jetzt zur Kritik an seiner Mario-Stimme geäußert.

Chris Pratt kann Kritik von Super Mario-Fans verstehen

Laut Screen Rant sagte Pratt im Interview mit Extra TV, dass Super Mario-Fans den neuen Animationsfilm erstmal komplett schauen sollen, bevor sie sich schon vorher eine negative Meinung zu seiner stimmlichen Leistung bilden. Für den Star sind wohl sogar mehrere Sichtungen notwendig:

Schau dir den Film an und dann können wir reden. Ich denke wirklich, dass man sich den Film, wenn man ihn einmal gesehen hat, ganz ehrlich, wahrscheinlich zweimal ansehen muss. Ehrlich gesagt lautet die Antwort jedoch, dass dies eine leidenschaftliche Fangemeinde ist, und ich verstehe, dass ich ein Teil davon bin. Dies ist der Soundtrack ihrer Jugend, und sie möchten nicht, dass jemand kommt und ihn zynisch zerstört, um mit dem Film Geld zu verdienen.

Im Interview schlägt sich Pratt auf die Seite der Fans und verspricht, dass der kommende Animationsfilm die geliebte Super Mario-Vorlage ehrt:

Ich verstehe voll und ganz, dass sie nicht wollen, dass das passiert, und es gab so viele Herzen und Seelen und Köpfe, die sich dafür eingesetzt haben, dass das nicht passiert. Der Film ehrt das Videospiel wirklich. Er ehrt die Welt von Mario und ist sehr vielversprechend, was uns in den nächsten 10 Jahren wie ein ganzes Universum dieser Art von Filmen erwarten könnte. Sie sind super nostalgisch. Sie machen wirklich Spaß. Es ist Illumination, also wissen sie, was sie tun.

Im Vergleich zur Original-Version dürften deutsche Fans weniger Probleme mit dieser Diskussion haben. In Deutschland wird Mario im kommenden Animationsfilm von Leonhard Mahlich gesprochen. Ab dem 5. April 2023 könnt ihr euch im Kino dann selbst von dem neuen Super Mario Bros.-Film überzeugen.

