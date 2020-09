Cobra Kai bei Netflix: Die Serie ist der absolute Wahnsinn

Die Cobra Kai-Serie erfährt gerade durch ihre Netflix-Veröffentlichung einen gewaltigen Popularitätsschub. Unser Video-Redakteur Yves erklärt, was das Karate Kid-Revival alles richtig macht.

In der schnelllebigen Serienwelt ist Cobra Kai fast schon wieder ein alter Hase. Bereits im Mai 2018 feierte die Serie ihre Premiere, damals als eine der ersten namhaften Eigenproduktionen aus dem Hause YouTube Red. Nun erfährt Cobra kein einen neuen Popularitätsschub. Zurückzuführen ist dieser auf die Veröffentlichung bei Netflix.

Der US-amerikanische Streaming-Dienst konnte in Vergangenheit schon einigen Serien eine größere Bühne verschaffen und sorgte somit dafür, dass sich die Fans binnen kürzester Zeit ums Vielfache vermehrt haben. Obwohl es gerade eigentlich keine neuen Episoden von Cobra Kai gibt, ist das Kampfsportdrama aktuell in aller Munde.

Cobra Kai: Ein Revival triumphiert auf Netflix

Auch unser Video-Redakteur Yves hat sich die serielle Fortsetzung der Karate Kid-Filme angeschaut und ist - wie viele andere auch - zu einem begeisterten Fazit gekommen.

Schaut das Video-Review zu Cobra Kai:

Cobra Kai - Das macht die Serie richtig! Endlich ein gelungenes Sequel!

Eigentlich mangelt es uns nicht an Neuauflagen und Revivals zu bekannten Film- und Serienstoffen. Doch Cobra Kai zeigt, wie man selbst Jahrzehnte später sehr schön Anschluss an eine vertraute Geschichte finden kann. Besonders angenehm fällt auf, wie sich die Serie gegen klassische Rollenbilder ausspricht.

Das Konzept "Gut gegen Böse" wird geschickt aufgebrochen, wodurch neue, spannende und berührende Perspektiven entstehen. Auch der Umgang mit toxischer Männlichkeit gehört zu den Stärken von Cobra Kai. Packende Kampfszenen, die sich von Staffel zu Staffel steigern, dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Der Moviepilot-Podcast zu Cobra Kai auf Netflix

Auch in unserem Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben Jenny und Andrea Cobra Kai bereits im Detail auseinandergenommen. Falls ihr also noch tiefer in die Welt eintauchen wollt, dann findet ihr hier über eine Stunde Cobra Kai-Content für die Ohren.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Cobra Kai könnt ihr aktuell auf Netflix auch die ersten zwei Karate Kid-Filme streamen. Die 3. Staffel feiert voraussichtlich 2021 ihre Premiere.

Wie steht ihr zur Cobra Kai-Serie?