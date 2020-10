Cobra Kai Staffel 3: Tragischer Cliffhanger in neuem Teaser aufgelöst

Cobra Kai Staffel 3 startet am 8. Januar bei Netflix. Der Teaser dafür verrät neben dem Datum auch, wie es in der Serie mit dem schwer verletzten Miguel weitergeht.

Am 8. Januar 2021 kehrt Cobra Kai bei Netflix zurück. Das verrät ein neuer Teaser, der vergangenes Wochenende veröffentlicht wurde. Das Video, das ihr euch unten anschauen könnte, erinnert nochmal an das dramatische Ende der 2. Staffel des Karate Kid-Sequels.

Dabei löst das kurze Video schon einen Cliffhanger aus dem Finale auf: Wie geht es mit Miguel (Xolo Maridueña) nach seinem gefährlichen Sturz weiter? Zuletzt sahen wir ihn immerhin schwer verletzt und ohne Bewusstsein im Krankenhaus. Schaut euch das Video weiter unten an und erfahrt die Antwort auf diese spannende Frage.

Was das Ankündigungsvideo übrigens nicht verrät: Netflix hat Staffel 4 von Cobra Kai bestellt.

Cobra Kai: Der Ankündigungs-Teaser für Staffel 3

In dem Video sehen wir noch einmal, wie Miguel nach einem Tritt von Robby (Tanner Buchanan) im großen Schul-Fight in die Tiefe stürzt. Im Finale der 2. Staffel von Cobra Kai wird Miguel ins Krankenhaus eingeliefert und erhält lebenserhaltende Maßnahmen. Johnny Lawrence (William Zabka) macht sich schwere Vorwürfe und John Kreese (Martin Kove) reißt derweil die Macht über sein Dojo an sich.

Schaut euch den Teaser für Cobra Kai Staffel 3 an:

Cobra Kai - Season 3 Announcement Teaser (English) HD

Wie geht es mit Johnny weiter? Was wird aus seinen ehemaligen Lehrlingen unter der Führung des verrohten Kreese? Und wird Daniel (Ralph Macchio) irgendwann sein Miyagi-Do wieder eröffnen? Diese Fragen bleiben vorerst unbeantwortet. Dafür wissen wir nach dem Video eines: Miguel erwacht aus dem Koma.

Wie schwer sein Genick verletzt ist, können wir anhand des Gestells, das er im Bett trägt, jedoch nur erahnen. Das ist also alles andere als ein Happy End für den Teenager.

Mehr zur Serie: Wer ist der wahre Bösewicht in Cobra Kai?

Was uns der Teaser zur Netflix-Serie noch verrät

Miguels Erwachen ist nicht das einzige neue Videomaterial im Trailer. Wir sehen einen ziemlich übel zugerichteten Johnny Lawrence hinter Gittern - womöglich zur Ausnüchterung nach einer trunkenen Prügelei

© Netflix Johnny Lawrence in Staffel 3

Johnny scheint also wieder da gelandet zu sein, wo er die Serie begann. Ernster sieht die Lage jedoch für seinen Sohn aus. Robby war nach dem Sturz von Miguel geflüchtet. Nun sehen wir ihn in einer Jugendstrafanstalt.

© Netflix Robby in Staffel 3

Außerdem im Teaser-Video für Staffel 3:

John Kreese, der immer noch die Macht über das Cobra Kai Dojo besitzt.

Hawk (Jacob Bertrand), der auf einen am Boden liegenden Gegner herabblickt.

Ein den Tränen naher Daniel LaRusso.

Eine frei herumlaufende Tory (Peyton List)

Neue Folgen: Cobra Kai Staffel 4 bereits bestätigt

Ebenfalls am Freitag wurde bekannt, dass Netflix bereits die 4. Staffel des Karate Kid-Sequels bestellt hat (via Variety ). Dabei handelt es sich dann um die erste echte Netflix-Staffel der Serie. Diese begann ihre Trainingslaufbahn bekanntlich bei YouTube Red.

Im Juni 2020 kaufte Netflix die Rechte für die Martial Arts-Produktion. Da war Staffel 3 schon fertiggestellt. Deswegen müssen Fans trotz der Coronavirus-Pandemie nicht so lange warten, bis es Nachschub gibt. Am 8. Januar 2021 kommt Cobra Kai mit neuen Folgen zurück.

Was wollt ihr in Cobra Kai Staffel 3 sehen?