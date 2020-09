Bitteres Finale bei Cobra Kai: Die 5 wichtigsten Fragen an Staffel 3 bei Netflix

Wie geht es nach dem tragischen Unfall im Staffel 2-Finale in der 3. Staffel Cobra Kai bei Netflix weiter? Wir haben 5 Fragen an die nächste Staffel des großartigen Karate Kid-Sequels.

Achtung, Spoiler zu Cobra Kai Staffel 2: Bei Netflix gibt es seit Kurzem Staffel 1 und 2 des YouTube Originals Cobra Kai zu sehen. Das späte Sequel der originalen Karate Kid-Filme ehrt und dekonstruiert seinen Ursprung gleichermaßen und begeistert mit dem Ansatz Fans und Kritiker.

Das tragische Staffel 2-Finale endet jedoch gleich mit mehreren Cliffhangern: Wie geht es mit Miguel, Johnny, Robby und Daniel in Staffel 3 von Cobra Kai weiter? Wir haben die 5 wichtigsten Fragen aufgelistet:

Frage an Cobra Kai Staffel 3 bei Netflix: Überlebt oder stirbt Miguel?

Das Staffel 2-Finale von Cobra Kai endet nicht wie Staffel 1 mit einem Karate-Turnier, sondern mit einem Kampf der Karate-Rivalen am ersten Tag des neuen Schuljahrs. Während manche glimpflich mit blauen Flecken davonkommen, landet Sam sogar im Krankenhaus. Am schwersten erwischte es Johnnys besten Schüler Miguel.

© YouTube/Netflix Cobra Kai: Johnny und Miguel

Miguel wird von Johnnys Sohn Robby über ein Treppengeländer geschubst und landet mehrere Meter weiter unten auf einem weiteren Treppengeländer. Die Ärzte im Krankenhaus beschreiben seinen Zustand als kritisch und in Lebensgefahr. Miguel-Darsteller Xolo Mariduena twitterte jüngst von den Dreharbeiten in Staffel 3, daher können wir davon ausgehen, dass er zumindest überlebt:

Der Sturz und die schwere Verletzung wird ihn sicher verändern. Kann er je wieder Karate trainieren? Hat er Folgeschäden von seinem Sturz? Und welches Verhältnis wird er in Staffel 3 zu seiner Vaterfigur Johnny haben, dessen leiblicher Sohn ihn übers Geländer geschubst hat und von dem ihn seine Mutter fernhalten will?

Frage an Cobra Kai Staffel 3: Wohin flüchtet Robby und wird er bestraft?

Auch wenn Johnnys Sohn und Dans Protegé Robby nie beabsichtigte, Miguel ernsthaft zu verletzen, trägt er Mitschuld am Sturz und flüchtet aus der Schule. Kurz zuvor ging es bei ihm eigentlich steil bergauf: seine Mutter ging endlich in eine Entzugsklinik, er näherte sich seinem Vater an, ging wieder in die Schule, wohnte bei den LaRussos und kam mit Sam zusammen. Mit diesem einen unüberlegten Tritt hat er sich fast alles kaputt gemacht.

© YouTube/Netflix Cobra Kai: Robby

Die größte Frage ist, wo Robby hinflüchtet und ob er bei Johnny unterkommt, sich doch noch stellt, oder versteckt und wieder in die Kriminalität abrutscht. Welche Strafe würde er bekommen? War es ein Unfall oder schwere Körperverletzung? Und wer steht jetzt noch auf seiner Seite?

Frage an Cobra Kai Staffel 3: Ist für Dan wirklich Schluss mit Karate?

Robby ist abgehauen, seine Tochter Sam im Krankenhaus und für die Eltern der Schüler von Cobra Kai und Miyagi-Do ist Karate sicherlich erstmal vom Stundenplan gestrichen. So auch für Daniels Frau Amanda. Nie wieder Karate, lautet ihr Machtwort, dem sich Daniel nur wiederwillig fügt. Alles andere könnte die Ehe der beiden auf eine noch härtere Probe stellen als in Staffel 2.

© YouTube/Netflix Cobra Kai: Robby, Sam und Dan

Kann sich Dan wirklich von seiner gefundenen Passion als Sensei trennen und wie passt das Karateverbot mit seinem Karate-Image als Autohändler zusammen? Macht das Miyagi-Do wirklich für immer die Schotten dicht?

Frage an Cobra Kai Staffel 3: Wie führt Kreese das Dojo mit Hawk & Aisha weiter?

In einer alptraumhaften Szene im Staffel 2-Finale kommt Johnny in sein Dojo und hört seine Schüler im Hinterzimmer trainieren. Er findet John Kreese und den harten, für Kreeses toxische Erziehung empfänglichen Kern seiner Schüler vor. Kreese hat sich das Dojo hinter Johnnys Rücken unter seine Nägel gerissen und trainiert seine Schüler wie damals 1984, keine Gnade zu zeigen.

Das Erstaunliche daran: Johnny versucht erst gar nicht, um Cobra Kai zu kämpfen und lässt damit auch seine Schüler Hawk und Tory im Stich, die ihn gerade jetzt am dringendsten bräuchten. John Kreese will die Teenager für einen "Krieg" ausbilden. Was genau ist sein Endziel und wie viel Schaden richtet er bei den Jugendlich noch an damit?

Seht den Trailer zu Cobra Kai Staffel 1 und 2 bei Netflix:

Frage an Cobra Kai Staffel 3: Stürzt Johnny nun endgültig ab (oder kann ihm Ali helfen)?

Bis auf den niederträchtigsten Charakter, John Kreese, hatten alle anderen Figuren ein wahnsinnig bitteres Staffel 2-Finale. Allen voran ist Johnny am absoluten Tiefpunkt angekommen. Er hat ausnahmslos alles verloren: Miguel, seine Freundin, sein Dojo, seine Schüler und Robby ist abgehauen. Schon vorher ertrank er seine Sorgen ständig in Alkohol. Es ist anzunehmen, dass das nur noch schlimmer wird.

Wenn sich niemand findet, der Johnny aus diesem Loch zieht (in Staffel 1 war es Miguel, in Staffel 2 Miguels Mutter), sieht es düster aus für ihn. Der einzige Lichtblick ist seine Jugendliebe Ali, von der er immer noch schwärmt. Er ist nie über sie hinweggekommen und als Cliffhanger beantwortet sie im Finale seine Freundschaftsanfrage bei Facebook.

© Columbia Tristar Elisabeth Shue als Ali in Karate Kid, 1984

Tatsächlich ist bereits bekannt, dass die originale Ali-Darstellerin Elisabeth Shue für einen voraussichtlich längeren Cameo in Staffel 3 dabei ist. Kann sie dazu beitragen, Johnny vor dem Absturz zu bewahren?

Wann kommt Cobra Kai Staffel 3 zu Netflix?

Cobra Kai Staffel 3 ist bereits abgedreht und soll 2021 bei Netflix landen. Diesmal wird die Staffel nicht zuvor bei YouTube Premium zu sehen sein, da Netflix die Serie übernommen hat.

Was ist eure drängendste Frage an Staffel 3 von Cobra Kai?