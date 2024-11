Cobra Kai Staffel 6 macht aus Rivalen Liebhaber: Mit dieser Figuren-Paarung hat wirklich niemand gerechnet

In Staffel 6 Teil 2 von Cobra Kai auf Netflix sind sich zwei Figuren unverhoffterweise nähergekommen. Der Pärchenname dieser Konstellation lautet: Kimzen.

Serien-Fans können von manchen Pärchen gar nicht genug bekommen. Denken wir nur an "Caryl" aus The Walking Dead oder "Chenford" aus The Rookie. In der zweiten Hälfte der 6. Staffel von Cobra Kai auf Netflix kam es jetzt zu einer gänzlich unverhofften Pärchenbildung, die unter Umständen ebenfalls Kultpotential besitzt: Kimzen.

Spoiler zur 6. Staffel von Cobra Kai auf Netflix: Gemeint sind damit die südkoreanische Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim) und Daniel-sans alter Rivale Chozen (Yuji Okumoto) aus Japan. In der Episode Ein Flug mit Hindernissen (6x08) endete ein Kampf zwischen den Martial-Arts-Profis plötzlich mit Knutschen.



Kimzen ist ein Cobra Kai-Paar, mit dem niemand gerechnet hat

Wie Schauspielerin Alicia Hannah-Kim im Interview mit Deadline offenbarte, war sie zunächst komplett überrumpelt von der sich anbahnenden Cobra Kai-Romanze, als Showrunner Hayden Schlossberg ihr davon erzählte:

Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Der ultimative Feinde-werden-Lover-Twist. Ich war neugierig, wie das funktionieren könnte, denn es kam mir nie in den Sinn. Als ich Yuji dann sah, fingen wir an zu lachen, und ich wusste, es wird super spaßig, diese Dynamik zusammen auszuarbeiten. Ich finde sie sind süß zusammen. Sie sind beide sehr verschlossene Menschen, es ist also sehr sexy, wenn sie explodieren und sich mitten im Kampf küssen.

Chozen tauchte bereits in den 80er Jahren als Daniel-sans Widersacher in Karate Kid 2 auf und avancierte später zum stoischen Verbündeten. Da-Eun wurde in Staffel 5 von Cobra Kai als Enkelin des Martial-Arts-Meisters Kim aus Südkorea eingeführt. Auf seine Lehren gehen Stil und Philosophie der aggressiven Cobra Kai-Kampfschule zurück.

Wann geht es mit der Cobra Kai-Finalstaffel auf Netflix weiter?

Die 6. und letzte Staffel von Cobra Kai ist dreigeteilt. Teil 2 ging gerade erst letzte Woche online, Teil 3 lässt noch bis kommendes Jahr auf sich warten. Am 13. Februar 2025 ist es dann so weit. Gleichzeitig wird an einem neuen Karate Kid-Film gearbeitet, in dem Jackie Chan und Ralph Macchio als gemeinsame Senseis auftreten.

