So sieht das neue Karate Kid aus, das 10.000 Konkurrenten geschlagen hat: Jackie Chan und Ralph Macchio trainieren ihn

Mit dem kommenden Karate Kid-Film wird die Original-Filmreihe mit dem Jackie Chan-Ableger vereint. Ein erstes Poster präsentierte Sony auf der Comic Con in New York.

Während bei Netflix die 6. und letzte Staffel der Spin-off-Serie Cobra Kai läuft, macht Sony mit der Karate Kid-Filmreihe im Kino weiter. Nach vier Teilen mit Pat Morita als Kampfkunst-Sensei Mr. Miyagi und der jüngeren Neuauflage mit Jackie Chan als Mr. Han vereinen Daniel-san (Ralph Macchio) und die chinesische Filmlegende für Karate Kid: Legends nun die Kräfte.

Neues Karate Kid besiegte 10.000 Gegner und lernt von Jackie Chan

Vergangenes Jahr begann die Suche nach dem neuen Karate Kid, auf dessen Rolle sich in kürzester Zeit 10.000 Schauspieler mit Martial-Arts-Hintergrund bewarben. Durchsetzen konnte sich am Ende der heute 25-jährige Ben Wang (American Born Chinese), der wie Macchio damals deutlich jünger aussieht, als er eigentlich ist. Auf dem Poster macht er neben den beiden Karate Kid-Legenden bereits eine gute Figur:

Das Karate Kid-Treffen der Generationen soll am 29. Mai 2025 in den deutschen Kinos aufschlagen. Während die Originalfilme an der Westküste der USA spielten und das Reboot mit Jaden Smith als Karate-Azubi in China, führt uns Legends erstmals an die Ostküste der USA.

Wang, der bei seinem Vorsprechen nicht nur durch umfangreiche Sprach- und Kampfkunstkenntnisse, sondern eine tiefe Verbindung zur Rolle überzeugte, wird den Teenager Li Fong spielen, der durch einen (oder vielleicht sogar zwei) Senseis zu Stärke und Orientierung kommt.

Jonathan Entwistle (I Am Not Okay with This) führte Regie, das Drehbuch schrieb Rob Lieber. In weiteren Schauspielrollen sind Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson und Ming-Na Wen zu sehen.

So sieht das bisherige Karate Kid-Franchise aus

Die ersten vier Filme liegen bei MagentaTV in der Flatrate vor und sind andernorts als Leih- und Kauftitel erhältlich. Das Reboot mit Jackie Chan findet man auch bei Sky, während die Serie Cobra Kai nur bei Netflix zu haben ist.