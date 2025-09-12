"Comeback nicht an einem Tag": Neue Stefan Raab-Show kriegt gemischte Reaktionen von Promis wie Pastewka

Aktuell ist Stefan Raab in aller Munde. Seine neue Show läuft nächste Woche an und in der TV-Welt wird darauf geschaut, was der TV-Titan als Nächstes vorhat.

Mit Die Stefan Raab Show geht der Entertainer wieder mit einer neuen Solo-Show an den Start und will die Absetzung seiner letzten Show Du gewinnst hier nicht die Million wieder wettmachen. Natürlich schauen darauf auch Promigrößen – nicht zuletzt, weil sie womöglich in Konkurrenz zu ihm stehen.



Sebastian Pufpaff zeigt sich zurückhaltend gegenüber Raabs Ankündigung

Als Stefan Raab seine neue Show ankündigte und auf den nächsten Dienstag legte, waren viele schockierende Reaktionen dabei. Immerhin setzt er sich damit in direkter Konkurrenz mit seiner früheren Show TV total. Mittlerweile ist seine Show nächste Woche auf 15 Minuten ausgelegt und von Dienstag bis Donnerstag um 20:15 Uhr auf RTL angelegt. Womöglich startet seine Show erst eine Woche später so richtig.

Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises fehlte Stefan Raab zwar, aber dafür wurde sein Konkurrent Sebastian Pufpaff zu der neuen Show befragt. Dazu wollte sich der Moderator aber nicht äußern. Er erzählte nur, wie sehr er mittlerweile in Reality-TV involviert ist und dass ihm vor allem die Villa der Versuchung besonders gefällt:



Ich gucke ja so was leider berufsbedingt. Wie man aus diesem Trash-TV doch noch mal was rausholen kann, fand ich richtig gut

Die Stefan Raab Show: Promis reagieren gemischt

Doch unabhängig vom TV total-Moderator haben sich auch einige andere TV-Promis zu Wort gemeldet. Bastian Pastewka zeigt sich zum Beispiel versöhnlich und gespannt auf das nächste Raab-Projekt:

Immer weitermachen. Ein Comeback ist ja nicht an einem Tag fertig. Man muss sich ein bisschen ins Zeug legen, wenn man eine Legende sein muss oder will

Comedian Matze Knop ist sich auch Raabs Qualitäten und Fähigkeiten bewusst. "Stefan Raab beherrscht sein Handwerk schon", so Knop. Der Comedian hat aber eine Vermutung, warum sein Comeback nicht so läuft wie erhofft. So verrät er spot on news :



Die Jugendlichen schauen alle nur noch TikTok und haben eine Aufmerksamkeitsspanne von zwei Sekunden - das ist für alle von uns herausfordernd

Diplomatisch äußerte sich Comedian Michael Kessler, der wohl Raabs Comeback ein wenig differenzierter betrachtet:



Jeder macht, was er will. Das Publikum muss entscheiden, ob es ihm gefällt oder nicht. Das müssen nicht wir entscheiden.

Das sind Stefan Raabs neue Shows

Die Stefan Raab Show läuft nächste Woche von Dienstag bis Donnerstag um 20:15 Uhr auf RTL. Stefan Raab hat darüber hinaus noch seine neue Show Die Unzerquizbaren, die er zusammen mit Elton moderiert – ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.

