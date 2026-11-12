Nach James Gunn-Aus bei DC: Kommt jetzt endlich Constantine 2?

Seit 20 Jahren warten Fans auf die Fortsetzung des Horror-Fantasy-Films Constantine mit Keanu Reeves. Was James Gunn damit zu tun hat, erklärt euch Moviepilot.

James Gunn sollte das DC-Kinouniversum wieder auf Vordermann bringen. Jetzt ist er aber direkt schon wieder ausgeschieden. Das muss nicht nur schlecht sein, wenn ihr zum Beispiel auf Constantine mit Keanu Reeves steht. Dessen Sequel Constantine 2 könnte durch James Gunns Abschied jetzt nämlich doch endlich noch in Bewegung kommen.

Constantine 2-Regisseur schöpft durch James Gunns Abgang neue Hoffnung für die Fortsetzung

Seit einer kleinen Ewigkeit hoffen so ziemlich alle Beteiligten, dass irgendwann doch noch ein Constantine 2 möglich wird. Bisher gab es aber immer wieder irgendwelche Gründe, die einen Dreh verhindert haben. Einer davon hat sich aber wohl gerade verabschiedet.

Der Constantine-Regisseur Francis Lawrence hat in einem Gespräch mit Collider nun nämlich zu Protokoll gegeben, wieder etwas hoffnungsvoller zu sein, was Constantine 2 angeht:

Nicht, dass ich wollte, dass irgendwer seinen Job verliert, das hier ist also keine Schadenfreude-Sache. Aber ich kann sagen, dass wir seit über 20 Jahren versuchen, Constantine 2 zu machen, und wir haben eine Idee, wir haben ein Skript, wir wollen es machen und die Leute, die bei DC waren, waren ein Hindernis.

Dementsprechend sei bei den Beteiligten aufgrund der Neuigkeiten rund um James Gunns Ausscheiden bei DC eben wieder Hoffnung aufgekeimt. Hindernisse habe es allerdings schon seit über 20 Jahren immer wieder gegeben.

Dass Constantine 2 kommt, liege also nicht am Regisseur und auch nicht an Keanu Reeves oder den Produzenten wie J.J. Abrams. Sie wollen den Film alle. Die Entscheidung sei jetzt nur eine Sache der Menschen "bei Paramount, Warner oder wer auch immer jetzt DC leitet".

Dabei gehe es dem Regisseur vor allem darum, eine Fortsetzung zu der Version von Constantine zu drehen, die sie vor so langer Zeit abgeliefert haben. Das müsse einer anderen, alternativen Fassung des Stoffes nicht einmal entgegenstehen. Beides könnte auch koexistieren, wie Francis Lawrence im Collider-Interview sagt:

Ich habe also seit gestern neue Hoffnung, dass es da irgendeine Möglichkeit geben könnte, sich vorwärts zu bewegen.

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Wenn dann irgendwann tatsächlich noch ein Constantine 2 erscheinen sollte, steht zumindest eine Sache bereits fest: Es würde dieses Mal ein richtiger R-Rated-Film werden. Der erste Teil sei mit dem Plan entstanden, eine PG-13-Altersfreigabe zu bekommen, wurde dann aber trotzdem mit der höheren Einstufung versehen. Dieses Mal wolle man sie dann einfach direkt anpeilen.