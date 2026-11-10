James Gunn als DC-Chef raus: Das wird jetzt aus dem Superman-Universum

James Gunn und Peter Safran müssen ihren Posten als Geschäftsführer der Comic-Filmschmiede DC Studios verlassen. In ihre Fußstapfen tritt ein Marvel-Veteran.

Nachdem die Filmbranche dieses Jahr von dem Schock erschüttert wurde, dass Warner Bros. von Paramount aufgekauft wurde und die beiden Studios nun unter dem neuen Namen Skydance verkehren, folgt jetzt die nächste große Überraschung. James Gunn und Peter Safran, die vor vier Jahren zu Co-Bossen des unter Warner verkehrenden DC Studios ernannt wurden, treten von ihrem Posten als CEOs und Vorsitzende zurück. Die neue Führung übernimmt mit Jeremy Latcham ein alter Marvel-Hase.

James Gunn und Peter Safran als DC-Bosse raus: Rückkehr zur kreativen Arbeit

Gunn und Safran wurden erst 2022 von Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav zur neuen Führung von DC ernannt. Gemeinsam haben sie dem zuvor schwächelnden DC-Universum einen Neustart verpasst und die Filme Superman, Supergirl und Clayface ins Kino gebracht. Darüber hinaus sind die Serien Peacemaker und Lanterns bei HBO Max gestartet.

Während Supergirl mit einem Einspielergebnis von nur 126 Millionen US-Dollar gegen ein Budget von 170 Millionen einen großen finanziellen Flop für das Studio darstellte, wurden Superman und Clayface, sowie auch Peacemaker und Lanterns weitgehend positiv aufgenommen.

Dass Gunn und Safran ihre Posten verlassen müssen, war demnach auch nach der Fusion von Warner und Paramount nicht direkt abzusehen. Wie Variety berichtet, wurden die beiden erst im Oktober von Skydance-Chef David Ellison als Teil seiner neuen Unternehmensführung genannt. Ob die Entscheidung jetzt alleinig von Skydance ausging, ist nicht ganz klar. Frühe Berichte schrieben, Gunn und Safran seien gefeuert worden, diese Wortwahl wurde von den renommierten Branchenoutlets jedoch schnell wieder verworfen.

Gunn äußerte sich bereits in einem offiziellen Statement auf Instagram und erklärte dabei, dass der Posten in den letzten Jahren kein leichter gewesen sei. Er freue sich jetzt darauf, wieder mehr zur kreativen Arbeit zurückzukehren. So bedeute ein Rücktritt aus der Führung ebenfalls nicht, dass er dem Studio gänzlich den Rücken kehre. Im Gegenteil:

Was in den vergangenen vier Jahren jedoch nur die Menschen erfahren haben, die mir am nächsten stehen: Meine Zeit bei den DC Studios war, gelinde gesagt, eine Zerreißprobe. Ich mag die bisweilen stark bürokratische und geschäftsmäßige Natur dieses Jobs nicht (danke an Peter, der die Hauptlast davon abgefangen hat). Ich arbeite immer extrem hart, aber als Filmemacher konnte ich mir zumindest kurze Auszeiten gönnen, um abzuschalten – und genau diese Zeit habe ich in den letzten vier Jahren sowohl mir selbst als auch meinen Liebsten gestohlen [...].

Und womit mein ADHS-Hyperfokus die größten Probleme hatte, war die Aufteilung meiner Zeit zwischen Projekten, für die ich eine unglaubliche Leidenschaft hege, solchen, bei denen das weniger der Fall ist, und all den Verpflichtungen, die man als Studioleiter nun einmal erfüllen muss.

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Also ja: Ich werde die Menschen um mich herum vermissen, und ich werde es vermissen, einer der Verwalter dieser großartigen Charaktere zu sein. Aber ich bin auch unglaublich erleichtert und voller Vorfreude darauf, mich wieder rein auf das Filmemachen zu konzentrieren.

Das bedeutet nicht, dass Peter und ich mit DC oder Superhelden von heute auf morgen völlig abgeschlossen haben. Diesen Sommer kommt Man of Tomorrow heraus. Zudem wurden wir gerade für ein weiteres DC-Projekt verpflichtet, für das ich das Drehbuch schreibe, und wir werden sehen, wie es danach weitergeht. Und natürlich werden die Figuren, die wir aufgebaut haben, weiterleben.

Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen dafür, dass ihr die Figuren und Geschichten, die wir auf die Leinwand gebracht haben, so begeistert angenommen habt.

Neuer DC-Chef kommt von Marvel: Jeremy Latcham übernimmt

Neben der Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow, die unter Gunns Regie entstanden ist und am 8. Juli 2027 ins Kino kommt, arbeitet der ehemalige DC-Chef also bereits an einem weiteren DC-Projekt. Im Serienbereich dürfen sich Fans darüber hinaus auf The People v. Gorilla Grodd freuen, die den Superman-Fanliebling Jimmy Olsen zurückbringt. Auch hier hatten Gunn und Safran noch die kreativen Zügel in der Hand. Die Serie soll ebenfalls 2027 starten.

Die neue DC-Führung übernimmt Jeremy Latcham, der vor allem für seine Arbeit bei Marvel bekannt ist. Latcham stieß bereits 2004 zu der Comic-Schmiede und arbeitete als Vice President of Production and Development eng mit Kevin Feige bei dem Start des MCU zusammen. So fungierte er unter anderem als Associate Producer bei Iron Man, Co-Produzent bei Iron Man 2 und aufrührender Produzent bei Marvel's The Avengers, Guardians of the Galaxy, Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron und Spider-Man: Homecoming.

Latcham verließ Marvel 2017 nach 13 Jahren um mit Latcham Pictures sein eigenes Studio zu gründen. Dort produzierte er unter anderem die Filme Bad Times at the El Royale und Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben und entwickelte zuletzt etwa eine Fortsetzung zu dem Fantasyfilm sowie eine Action Man-Adaption. Auch bei der kommenden Naruto-Realverfilmung von Spider-Man 4-Regisseur Destin Daniel Cretton fungierte Latcham Pictures als Produktionsfirma.

Während James Gunn bereits vor seiner Arbeit bei DC zahlreiche Einträge als Regisseur in die Führungsebene mitgebracht hat, haben wir es bei Latcham also mit einem reinen Mann aus der Produktion zu tun. In welche Richtung er das DC-Universum führen wird, bleibt abzuwarten. Neben Gunns kommenden Projekten steht für das Studio unter anderem auch The Batman II unter der Regie von Matt Reeves und Steven Soderbergh in den Startlöchern, der aktuell gedreht wird und 2028 erscheinen soll.