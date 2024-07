Criminal Minds-Star der ersten Stunde ist bereit für die Rückkehr, aber niemand fragt ihn

Die Krimi-Serie Criminal Minds sorgte 15 Jahre für Spannung. Ein Star des Originals fehlt bei der Fortsetzung Criminal Minds: Evolution aus einem unglücklichen Grund.

Vor bald 20 Jahren startete die Erfolgs-Krimiserie Criminal Minds. Mit Criminal Minds: Evolution wurde die Serie von Paramount+ nach dem Aus des Originals nach 15 Staffeln sofort weitergeführt und eine 3. Staffel wurde bereits bestellt. Fans hoffen, dass dann noch ein Star der Originalserie endlich zurückkehrt.

Die Criminal Minds-Macher:innen haben Shemar Moore noch nicht angerufen

Als Derek Morgan war Shemar Moore von Anfang an bei Criminal Minds dabei. Nach 11 Staffeln verließ der Schauspieler auf eigenen Wunsch hin die Serie, um sich seinem Privatleben und anderen Projekten zu widmen. Dennoch kehrte er für einzelne Episoden in den nächsten zwei Staffeln immer wieder zurück. Nach seinem Ausstieg übernahm er eine Hauptrolle in der Action-Serie S.W.A.T., die bis heute läuft.

Paramount Shemar Moore in Criminal Minds

Der Schauspieler hat seine Wurzeln nicht vergessen und weiß, wie viel er Criminal Minds zu verdanken hat. Laut First for Women wäre er bereit, sofort zur Serie zurückzukehren.

Wenn Criminal Minds mich bitten würde, zurückzukommen, würde ich es tun. Denn man darf nie vergessen, woher man kommt. Das klingt wie ein Klischee und ist vielleicht kitschig, aber es ist auch wahr.

Mit einer Rückkehr würden die Serie und der Schauspieler vielen Fans eine Freude bereiten. Viele Originalstars wie Joe Mantegna (als David Rossi), A.J. Cook (als J.J.), Kirsten Vangsness (als Garcia) und Paget Bewster (als Emily Prentiss) sind in Criminal Minds: Evolution dabei. Alleine schon für eine Wiedervereinigung mit seinem "Babygirl" Garcia wäre eine kleine Rückkehr ein Traum für Fans. Damit liegt es nur noch an den Serienmacher:innen, ob er wahr wird.