Die ultimative Serienkiller-Serie geht weiter: Jetzt wurde die Zukunft von Criminal Minds: Evolution gesichert

Der Krimi-Hit Criminal Minds ist längst nicht am Ende. Mit Evolution wurde die Serienkiller-Serie neu aufgelegt und jetzt steht die Zukunft des beliebten Formats fest.

Das Krimi-Genre ist auch weiterhin eines der beliebtesten TV-Genres, was die Langlebigkeit von Serien-Hits wie Navy CIS, Law & Order und natürlich auch Criminal Minds bezeugt. Die Serienkiller-Jagd des FBI-Teams der Behavioral Analysis Unit (BAU) zeigt nach fast 20 Jahren keine Ermüdungserscheinungen. Für Fans der Serien-Fortsetzung Criminal Minds: Evolution gibt es jetzt richtig gute Nachrichten.

Criminal Minds: Evolution hat den Krimi-Hit wiederbelebt – und geht bald mit Staffel 3 weiter

Obwohl die Fortsetzungs-Serie in den USA gerade erst frisch in die 2. Staffel gestartet ist, steht die Zukunft des Revivals jetzt schon fest. Criminal Minds: Evolution wurde von Paramount+ um Staffel 3 verlängert, wie unter anderem Deadline berichtet. Es handelt sich dabei quasi um die 18. Staffel von Criminal Minds.

Evolution wurde als direkte Fortsetzung des Krimi-Hits konzipiert, der 15 Staffeln lang in den USA bei CBS zu Hause war. Die Verwandlung von einer TV-Serie in eine Streaming-Serie hat dabei einige Änderungen am Konzept mit sich gebracht.

So wurde das vorherige Fall-der-Woche-Format in ein zusammenhängendes Narrativ mit durchgehender Handlung umgewandelt. Die Revival-Serie ist darüber hinaus auch etwas brutaler als das Original und blickt eingehender auf das Privatleben der BAU-Mitglieder rund um David Rossi (Joe Mantegna).

Wann läuft Criminal Minds: Evolution Staffel 2 in Deutschland?

In den USA werden die 10 Episoden von Criminal Minds: Evolution Staffel 2 vom 6. Juni 2024 bis zum 1. August 2024 beim Streamingdienst Paramount+ veröffentlicht. In Deutschland ist die Serie allerdings nicht bei Paramount+, sondern bei Disney+ beheimatet, wo ihr aktuell 16 Staffeln streamen könnt.

Da die erste Staffel rund sieben Monate nach der US-Veröffentlichung bei Disney+ an den Start ging, sollten wir davon ausgehen, dass neue Criminal Minds-Episoden in Deutschland erst Anfang 2025 bei Disney+ zu sehen sein könnten.



Bei Disney+ wird das Revival übrigens zur Originalserie hinzugezählt. Criminal Minds: Evolution Staffel 2 wird dort also als 17. Staffel von Criminal Minds erscheinen.

