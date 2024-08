Culpa Mia-Fortsetzung kommt noch dieses Jahr: Amazon Prime bestätigt Culpa Tuya-Startdatum

Lange haben Fans auf ein Lebenszeichen der Fortsetzung zu Culpa Mia bei Amazon Prime Video gewartet. Jetzt gibt es endlich ein offizielles Startdatum für Teil 2 der Romanverfilmung.

Was einst als kleine Geschichte auf der E-Book-Plattform Wattpad angefangen hat, verwandelte sich in den vergangenen Jahren in eine ganze Buchtrilogie und wurde dieses Jahr zum Film-Hit bei Amazon Prime Video: Das Internet ist besessen von Culpa Mia – Meine Schuld und wartet gespannt auf die Fortsetzung.

Dass Teil 2 der Reihe kommt, war bereits bekannt. Doch wann? Das ist die große Frage, die sich Fans seit Monaten stellen. Jetzt gibt es endlich eine Antwort. Amazon hat in einer Pressemitteilung, die Moviepilot vorliegt, den Start von Culpa Tuya – Deine Schuld verkündet. Der Film kommt als großes Endjahres-Highlight.

Wann startet Culpa Tuya bei Amazon Prime Video?

Culpa Tuya – Deine Schuld feiert am 27. Dezember 2024 seine Premiere bei Amazon Prime Video. Ihr könnt den Film dann ganz einfach mit eurem Abo streamen.

Der Streaming-Dienst weiß bestens Bescheid, wie gefragt der Titel ist und positioniert ihn als großen Dezember-Start zwischen den Jahren. Amazon, Netflix & Co. legen oft heiß erwartete Filme in diese Zeit und folgen damit dem klassischen Modell des Blockbusters zur Holiday-Season, das es im Kino schon lange gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie geht die dramatische Liebesgeschichte zwischen Noah (Nicole Wallace) und Nick (Gabriel Guevara) weiter? Amazon Prime Video hat neben dem Startdatum und einem Poster auch die offizielle Handlungsbeschreibung für Culpa Tuya – Deine Schuld enthüllt:



Die unzerstörbare Liebe von Noah und Nick wird immer wieder auf die Probe gestellt. Ihre Eltern setzen alles daran, die beiden auseinanderzubringen, und auch Nicks Job sowie Noahs Eintritt ins College eröffnen neue Welten mit möglichen Versuchungen für die beiden. Die Situation spitzt sich zu, als eine rachsüchtige Ex-Freundin und Nicks Mutter plötzlich am College auftauchen ... mit unklaren Absichten. Diese Entwicklungen erschüttern nicht nur die Beziehung von Noah und Nick, sondern die ganze Familie Leister.

Teil 2 der Culpa-Saga bei Amazon: Wer gehört zum Cast?

Neben Wallace und Guevara kehren Marta Hazas, Iván Sánchez, Victor Varona und Eva Ruiz in ihren bekannten Rollen aus dem ersten Teil zurück. Wir dürfen uns also auf ein Wiedersehen mit Rafaella, William, Lion und Jenna freuen. Ergänzt wird der Cast von Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade und Felipe Londoño, die als Anabel, Sofia, Briar, Michael und Lucas erstmals in Erscheinung treten.

Schaut hier nochmal den Trailer zum ersten Teil des Amazon-Hits:

Culpa Mia - Meine Schuld - Trailer (Deutsch) HD

Hinter der Kamera ist ein wichtiger Name zurück. Domingo González, der bereits den ersten Teil geschrieben und inszeniert hat, nahm auch bei der Fortsetzung Platz auf dem Regiestuhl. Die Vorlage von Mercedes Ron hat er dieses Mal zusammen mit Sofía Cuenca adaptiert. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis Teil 3 angekündigt wird.