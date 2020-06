Curon bei Netflix: Gibt es den Kirchturm im See wirklich?

Die Netflix-Serie Curon verwebt düstere Fantasy mit der Geschichte eines echten Ortes in Südtirol. Wir haben euch die realen Hintergründe zu Curon und dem geheimnisvollen Kirchenturm zusammengefasst.

Kürzlich ist die italienische Mysteryserie Curon auf Netflix gestartet, die mit dunklen Familiengeheimnissen, bösen Doppelgängern und einer düsteren Stimmung Fans von Dark begeistern möchte. Die Handlung entführt uns in das triste Dorf Curon, welches im Vergleich zu Darks Winden tatsächlich existiert. Auch die wahre Geschichte des Ortes in Südtirol spielt in der Serie eine tragende Rolle.

Curon auf Netflix: Der Drehort und seine historischen Hintergründe

Die Serie spielt in dem titelgebenden Dorf Curon, welches hierzulande als Graun bekannt ist. Das Dorf gehört zur Gemeinde Graun im Vinschgau in Südtirol, in der im Gegensatz zur Netflix-Serie allerdings hauptsächlich deutsch gesprochen wird. Der ikonische Schauplatz der Mysteryserie ist ein Kirchturm, der aus einem See herausragt, dem Reschensee.

Hinter dem Kirchturm steckt eine interessante Geschichte, die auch in der Netflix-Serie eine wichtige Rolle spielt. Im Jahr 1950 wurde das ursprüngliche Dorf Alt-Graun zerstört und für die Entstehung eines großen Stausees geflutet. Das Stausee-Projekt zog sich über ein Jahrzehnt hin, durch das der Norden des Landes mit Strom versorgt werden sollte.

In Alt-Graun und dem nahegelegenen Dorf Reschen wurden über 160 Häuser überflutet. Einzig der Turm der örtlichen Pfarrkirche St. Katharina erinnert noch an das einstige Dorf. Die Kirche durfte nämlich nicht zerstört werden, das diese unter Denkmalschutz steht.

© Netflix Der Reschensee in der Serie Curon

Im Gegensatz zur Netflix-Serie ist der Reschensee allerdings nicht verflucht und beherbergt auch keine mörderischen Monster. Der Kirchturm in der Serie ist tatsächlich der echte. Die 7 Episoden wurden zu großen Teilen am Reschensee und in der Gemeinde Graun im Vinschgau gedreht.

Die 1. Staffel von Curon steht seit dem 10. Juni 2020 bei Netflix zum Streamen bereit.

Kanntet ihr die Geschichte hinter der Netflix-Serie Curon bereits?