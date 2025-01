„Dachte, ich muss sterben“: Norman Reedus hatte Todesangst nach Set-Unfall

Norman Reedus hat bereits eine Nahtod-Erfahrung gemacht – doch ein Unfall am Set von The Walking Dead übertraf selbst das. Lest hier, was er erlebt hat.

Bei der Zombie-Serie The Walking Dead schwebten im Verlauf der elf Staffeln nicht nur die Figuren in Lebensgefahr: Daryl Dixon-Darsteller Norman Reedus erlebte während der Dreharbeiten zu der finalen Folge der Serie eine Situation, die ihn in Todesangst versetzte. The Walking Dead-Star Norman Reedus schwebte schon vorher in Lebensgefahr Wie Entertainment Weekly September 2022 berichtete, hat der Schauspieler im Laufe seines Lebens bereits einiges wegstecken müssen. So verlor er 2005 in Berlin infolge eines Verkehrsunfalls beinahe sein Leben, als er unter einen Sattelzug geriet. Als Andenken aus dieser Zeit behielt er neben zahlreichen Operationen eine linke Augenhöhle aus Titanium sowie vier Schrauben in seiner Nase. Reedus kommentierte dies folgendermaßen: Mein ganzer Kopf war wie ein Hamburger. Es war einfach knorrig. Ich dachte: 'Ich werde nie wieder ein Schauspieler sein. Es ist vorbei.' Damit waren die Gefahren aber noch lange nicht überstanden. Gefährlicher Unfall während The Walking Dead-Finale Schon bei früheren Dreharbeiten war es zu riskanten Zwischenfällen gekommen – so fiel Reedus beispielsweise einmal vom Motorrad. Während der Dreharbeiten für die finalen Folgen von The Walking Dead am 11. März 2022 kam es zu einem schweren Unfall am Set . Über die genauen Vorgänge ist nur wenig bekannt. Fest steht aber, dass Reedus eine Gehirnerschütterung davon trug – und einen tief sitzenden Schrecken. Diese ganze Tortur war für mich persönlich erschreckend. Ich dachte, ich muss sterben. Was folgte, war eine längere Erholungsphase, in welcher der Schauspieler nichts weiter tun konnte, als im Dunkeln zu sitzen und beruhigenden Apps zu lauschen. Hinzu kam, dass Reedus ein schlechtes Gewissen hatte, da die Terminpläne der Serie sich aufgrund seiner Abwesenheit stark verschoben. Glücklicherweise erholte er sich und konnte seine Arbeit am Set vervollständigen.