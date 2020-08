Daniel Radcliffes irrste Rolle bei Amazon Prime - als totes Taschenmesser

So wie in Swiss Army Man habt ihr Harry Potter-Star Daniel Radcliffe garantiert noch nie gesehen. Die skurrile Tragikomödie gibt's ab sofort bei Amazon Prime zum Streamen.

Seine Darstellung als berüchtigter Zauberlehrling Harry Potter dürfte Daniel Radcliffe noch auf Lebenszeit begleiten. Seitdem ist der Schauspieler trotzdem stark darum bemüht, sich mit unterschiedlichen Rollen vom familienfreundlichen Image des beliebten Fantasy-Franchises abzuheben.

Harry Potter Collection bei Amazon Zum Deal Für Fans

Die bislang abgedrehteste Daniel Radcliffe-Performance gibt es in Swiss Army Man zu bestaunen, den Abonnenten ab sofort bei Amazon Prime streamen können. In der schrägen Tragikomödie spielt er eine Leiche, die plötzlich wieder zum Leben erwacht und einem einsamen Gestrandeten erst als Allzweckwaffe und schließlich als wichtiger neuer Freund dient.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Swiss Army Man anschauen

Swiss Army Man - Trailer (Deutsch) HD

In Swiss Army Man brilliert Daniel Radcliffe als furzende Leiche

Das Spielfilmdebüt des Regie-Duos Daniel Scheinert und Dan Kwan beginnt mit einem bedrückenden Paukenschlag. Als Gestrandeter auf einer einsamen Insel will sich Hauptfigur Hank (Paul Dano) das Leben nehmen. Sein Suizidversuch wird jedoch dadurch gestört, dass eine Leiche am Meeresstrand angespült wird.

Während der von Daniel Radcliffe gespielte tote Körper Hank zunächst als stiller Begleiter dient, kehrt in der surreal-abgedrehten Geschichte von Swiss Army Man plötzlich wieder Leben in den Leichnam zurück, der sich selbst Manny nennt. Manny steht Hank nicht nur mit Ratschlägen übers Leben zur Seite, sondern dient dem Gestrandeten als skurrile Allzweckwaffe - sozusagen ein Schweizer Taschenmesser in Leichenform.

Dabei haben die Regisseure ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt, um Mannys nützliche Fertigkeiten am Rande der Ekel-Comedy auszuloten. Wer schon immer mal sehen wollte, wie beispielsweise der erregte Penis eines Toten als Kompass dient oder das ständige Furzen von Radcliffes Charakter als wundersamer Motorboot-Antrieb zum Brausen übers Meer funktioniert, wird an Swiss Army Man seine helle Freude haben.

© Capelight Daniel Radcliffe in Swiss Army Man

Swiss Army Man punktet auch mit tragischen Untertönen

Neben dem witzigen Ton des Films schimmern in Swiss Army Man aber auch immer wieder ernste, tragische Untertöne durch. Zu den Motiven der Geschichte gehört der Verlust einer Liebe, die Suche nach Trost in der größten Einsamkeit und der schwierige Prozess, sich als Außenseiter selbst akzeptieren zu können.

Besonders sticht hier nochmal das Finale hervor, in dem die ganze Komik und Tragik des Films auf einen surrealen, absurden Höhepunkt zusteuert, der viele Zuschauer noch eine ganze Weile nach der Sichtung beschäftigen dürfte. Und auch Harry Potter wird man nach Swiss Army Man nur noch schwer mit denselben Augen schauen können.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr Swiss Army Man schon gesehen oder wollt ihr euch den Film noch anschauen?