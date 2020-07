Neu bei Amazon Prime: Einer der intensivsten Horrorfilme der letzten 10 Jahre

It Follows gehört dank seines cleveren Konzepts und seine intensiven Grusel-Atmosphäre zu den besten Horrorfilmen der letzten 10 Jahre. Bei Amazon Prime könnt ihr ihn jetzt streamen.

In der Moviepilot-Liste der besten Horrorfilme seit 2010 landete er auf Platz 2 und so mancher Zuschauer wird die gruselig simplen Bilder dieses Films bis heute nicht vergessen haben. Mit It Follows schlug Regisseur und Autor David Robert Mitchell 2014 ein wie eine Bombe und lieferte seinen exzellenten Beitrag im Boom des Horror-Genres.

Wer sich bis heute noch nicht durch it Follows gegruselt hat, bekommt jetzt die Gelegenheit im Stream. Denn seit ein paar Tagen können Abonnenten den Film bei Amazon Prime Video ohne weitere Kosten streamen.

Neu bei Amazon Prime: Worum geht es in It Follows?

Sex wird bekanntlich gerne bestraft im Horrorfilm, besonders wenn ein derangierter Slasher-Killer sein Unwesen treibt. It Follows verleiht dieser Idee einen neuen, zeitgemäßen Drall. Denn nachdem die 19-jährige Jay (Maika Monroe) mit ihrem neuen Freund Hugh (Jake Weary) Sex hat, wacht sie an einen Stuhl gefesselt auf.

Schaut euch den Trailer für It Follows an:

It Follows - Trailer (Deutsch) HD

Hugh erklärt ihr das Unmögliche: Durch die Liebesnacht lastet ein Fluch auf ihr. Von nun an wird sie von einem übernatürlichen Wesen verfolgt und diese geisterhafte Geschlechtskrankheit kann die Gestalt von Menschen annehmen. Eine Berührung durch sie und Jay ist tot. Frei kann sich Jay nur machen, in dem sie mit jemandem schläft - und den tödlichen Fluch so weitergibt.

It Follows: Quälende Horror-Atmosphäre mit minimalistischen Mitteln

Nach seiner Premiere in Cannes avancierte It Follows zum Kritikerdarling. Gemeinsam mit Filmen wie The Witch, Der Babadook oder auch dem Horror aus dem Hause Blumhouse speiste der Film die Blüte des Genres in den letzten Jahren, die vom Independent- (Get Out) bis zum Blockbuster-Bereich (Es 1 und 2) reicht.

© Weltkino it Follows

In unserer Liste der besten Horrorfilme der 2010er Jahre begründeten wir die herausragende Stellung von It Follows folgendermaßen:



Dabei begeistert It Follows vor allem auch durch seinen räumlichen Grusel, der überraschende Jump Scares durch das grauenvolle (Zuschauer-)Wissen ersetzt, das ein beharrlich voranstapfender Mensch in der Ferne speisen kann. Waren die letzten Horrorjahre von der weltweiten Popularität von Zombies und Haunted House-Geschichten geprägt, präsentiert It Follows einen genuin originellen Ansatz, wie Horror-Konventionen und -Figurentypen neue Facetten abgerungen werden können, ohne auf die basalen Freuden des Genres zu verzichten.

It Follows mauserte sich im Rückblick auf das Jahrzehnt zum herausragenden Beispiel für die Vielfalt des Horrorfilms in diesen Jahren. Das verdankt der Film nicht nur der souveränen Inszenierung, sondern auch Hauptdarstellerin Maika Monroe.

It Follows landete übrigens auch in unserer Liste der 100 besten Filme der 2010er Jahre

Das Grauen sehen wir schließlich nicht nur in den Schemen, die mit einer erschreckenden Bestimmtheit aus dem Bildhintergrund in den Vordergrund drängen. Wir sehen es vor allem auch in den expressiven Zügen von Monroe, die sichtbar machen, was die Kamera ansonsten unsichtbar lässt.

