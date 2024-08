Darauf haben Fantasy-Fans gewartet: Fortsetzung einer legendären Kult-Reihe kommt für die PS5: Sichert euch die Deluxe Edition

Lange mussten Fans auf eine Fortsetzung von Biowares legendärer Dragon Age-Reihe warten, doch jetzt haben wir Gewissheit: Dragon Age: The Veilguard kommt noch dieses Jahr und ihr könnt euch jetzt die Deluxe Edition sichern.

Kaum eine Spieleschmiede erzählte so tolle Geschichten, hatte so vielschichtige Charaktere und stellte Spieler:innen vor folgenschwerere Entscheidungen wie Bioware. Die Titel des kanadischen Studios zählten einst zum Besten, was das Rollenspiel-Genre zu bieten hatte.

Bei aller Lobhudelei gehört aber auch zur Wahrheit, dass die letzten Veröffentlichungen floppten und Presse sowie Publikum enttäuschten – der Third-Person-Multiplayer-Shooter Anthem wurde gar ganz eingestellt. Umso gespannter sind wir auf Dragon Age: The Veilguard, den vierten Teil der legendären Fantasy-Reihe. Bei Amazon könnt ihr euch die Deluxe Edition mit jeder Menge digitalen Goodies sichern.

Heiß erwartete Fantasy-Fortsetzung für die PS5 sichern Deal Zu Amazon*

Neben der Deluxe Edition könnt ihr jetzt auch die Standard Edition für PS5 *, Xbox * und PC vorbestellen. Das Spiel soll am 31. Oktober erscheinen.

Ein neues Kapital nach 8 Jahren: Dragon Age: The Veilguard

Die Erwartungen an Dragon Age: The Veilguard sind gigantisch, hat Bioware mit Dragon Age und Mass Effect doch wahre Rollenspiel-Meisterwerke im Portfolio. Vor allem Dragon Age: Origins, das erste Kapitel der Serie, löst bei Spieler:innen wohlige Erinnerungen aus. Und tatsächlich will Bioware an vielen Punkten an den Klassiker anknüpfen.

Darum geht's: Die Handlung setzt zehn Jahre nach dem dritten Serienteil Dragon Age: Inquisition an. Ihr stellt euch einem neuen Widersacher entgegen, dem Schreckenswolf, der sich anschickt, die Grenzen zwischen der Welt der Sterblichen und dem magischen Reich des Nichts aufzulösen. Der sogenannte Schleier (engl. veil) hält die Dämonen aus dem Nichts von der Welt Thedas fern und ihr gehört zu den Veilguards, der letzten Verteidigungslinie zwischen Realität und Chaos.

Darauf könnt ihr euch freuen: Ihr erstellt euren eigenen Charakter und dürft zwischen drei Klassen (Magier, Krieger und Schurke) mit jeweils drei Spezialisierungen wählen. Wieder gibt es zahlreiche Gefährten mit eigenen Hintergrundgeschichten, mit denen ihr in den Kampf zieht, aber auch Beziehungen und Romanzen eingehen könnt. Wie von Bioware-Spielen gewohnt, wirken sich eure Entscheidungen auf die Handlung aus.

Das ändert sich: Der große Olifant im Raum ist sicherlich das Kampfsystem, das sich im Laufe der Reihe stark verändert hat. In Dragon Age: Origins kam noch ein taktisches, rundenbasiertes System zum Einsatz, das nach und nach immer actionlastiger wurde. The Veilguard schlägt in dieselbe Kerbe: Ihr kämpft dynamisch in Echtzeit, müsst Attacken aktiv ausweichen und seit mit der Kamera ganz nah dran am Getümmel. Eine taktische Obendraufsicht gibt es nicht mehr.

Dafür könnt ihr die Gefechte pausieren, um in Ruhe Zauber und Fähigkeiten auszuwählen, die dann ausgelöst werden, sobald das Gefecht weitergeht. Diese taktische Pause soll durchaus wichtig sein, besonders auf den höheren Schwierigkeitsgraden.

Das bieten Deluxe Edition und Collector's Edition

Die Deluxe Edition enthält mehrere exklusive Rüstungssets und Waffen:





Bioware Die Inhalte der Deluxe Edition

Wenn euch digitale Bonusgegenstände nicht jucken, euer Sammler:innenherz aber für aufwändige physische Extras schlägt, dann solltet ihr einen Blick auf die Collector's Edition werfen, die es derzeit exklusiv im Bioware Shop gibt.

Bioware Die Collector's Edition bietet einige Highlights

Enthalten sind ein leuchtender Lyrium-Dolch, eine Zaubertrankflasche, eine Karte von Thedas mit Köcher, ein zauberhafter D12-Würfel und Rook's Kartenspiel. Ärgerlicherweise ist bei der Collector's Edition das Spiel selbst nicht dabei. Eine Praxis, die immer häufiger vorkommt, meiner Meinung nach aber nicht Schule machen sollte. Trotzdem bekommen Fans hier einige richtig schicke Sammelstücke für die Vitrine.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.