Daredevil Born Again ehrt verstorbenen Marvel-Star Kamar de los Reyes: Das müsst ihr zu seiner Superhelden-Rolle wissen

Daredevil: Born Again Folge 2 beginnt mit einer Widmung für Schauspieler Kamar de los Reyes, der 2023 verstarb. Vor seinem Tod übernahm er eine wichtige Rolle in der Marvel-Serie.

Über sechs Jahre nach dem frühzeitigen Ende der Netflix-Serie Daredevil feiert der Teufel von Hell's Kitchen aktuell mit der MCU-Serie Daredevil: Born Again seine fulminante Rückkehr. Zur Premiere am 5. März 2025 auf Disney+ erschienen gleich zwei Episoden auf einmal. Die 2. Folge beginnt jedoch mit einer traurigen Widmung.

"In Erinnerung an Kamar de los Reyes" ist in der Einblendung am Anfang von Folge 2 zu lesen. Viele Zuschauende dürften sich sicher fragen, wer Kamar De Los Reyes war. Hinter dem Namen steckt ein verstorbener Schauspieler, der vor seinem Tod in der MCU-Serie einen besonderen Superhelden-Helden verkörperte.

Daredevil: Born Again widmet Folge 2 dem verstorbenen Star Kamar de los Reyes

Schauspieler Kamar De Los Reyes ist in Daredevil: Born Again in der Rolle des Comic-Helden White Tiger zu sehen. Zu Beginn der neuen Marvel-Serie ist dieser bereits ein etablierter Vigilant, der den Menschen von New York als Selfmade-Superheld ebenso bekannt ist wie Daredevil, Punisher oder Spider-Man. In Folge 2 lernen wir erstmals seine bürgerliche Persönlichkeit Hector Ayala kennen, der wegen Mordes an einem Polizisten angeklagt und von Matt Murdock (Charlie Cox) vor Gericht vertreten wird.

Der puerto-ricanische Schauspieler Kamar de los Reyes verstarb bereits im Dezember 2023 im Alter von 56 Jahren infolge eines Krebsleidens. Er hinterließ drei Söhne und seine Ehefrau, Schauspielerin Sherri Saum (Agents of S.H.I.E.L.D.). Serienfans ist de los Reyes vor allem durch kleineren Auftritte in The Rookie, All American und Sleepy Hollow bekannt. Mit Daredevil: Born Again erscheint nun das letzte Projekt, an dem er vor seinem Tod beteiligt war.

Wenige Monate vor dem Tod von Kamar de los Reyes, musste die Produktion der MCU-Serie nach sechs abgedrehten Episoden aufgrund der Hollywood-Streiks unterbrochen werden. In dieser Zeit beschloss Marvel Studios, die Serie einer drastischen kreativen Umgestaltung zu unterziehen. Die im Januar 2024 wieder angelaufenen Dreharbeiten mussten ohne den Darsteller fortgesetzt werden. In wie vielen Episoden sein Charakter zu sehen ist, ist noch nicht bekannt.

50 Jahre Marvel-Geschichte: Wer ist White Tiger?

Bei White Tiger handelt es sich um ein Superhelden-Alter-Ego aus dem Marvel-Universum, das über die Jahrzehnte hinweg von mehreren Personen übernommen wurde. Als originaler White Tiger und allererster puerto-ricanischer Marvel-Held trat Hector Ayala erstmals 1975 in der Comic-Reihe Deadly Hands of Kung Fu in Erscheinung. Diese Version bekommen wir jetzt in Daredevil: Born Again zu sehen.

In den Marvel-Comics verleiht das magische Amulet des Jade-Tigers Hector übernatürliche Stärke. Über viele Jahre hinweg bekämpft er Kriminalität auf den Straßen New Yorks, bis er eines Tages für einen Mord angeklagt wird, den er nicht begangen hat. Trotz der Bemühungen seines Anwalts Matt Murdock landet Hector im Gefängnis. Bei einem Ausbruchsversuch wird er schließlich erschossen.

Ob die MCU-Serie diese tragische Comic-Geschichte bis zum bitteren Ende adaptiert, erfahren wir in den kommenden Wochen. Sollte Hector Ayala im Verlauf der ersten Staffel tatsächlich sterben, könnte seine Vigilanten-Persona allerdings darüber hinaus bestehen bleiben. Denn in den Comics schlüpfen später auch andere Mitglieder seiner Familie in das Kostüm des White Tiger.

Die erste Staffel von Daredevil: Born Again besteht aus neun Episoden, die im Wochentakt immer mittwochs bei Disney+ erscheinen. Eine 2. Staffel kommt schon nächstes Jahr und wird aktuell in New York gedreht.