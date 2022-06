Dark Glasses: Gewinnt Kinotickets für das größte Horror-Comeback des Jahres

Nach der umjubelten Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale startet Dario Argentos neuer Regiestreich Dark Glasses – Blinde Angst ab dem 16.06. deutschlandweit im Kino. Wir verlosen 10x2 Kinotickets: Jetzt mitmachen!

Dario Argento kehrt zurück auf die Leinwand: Zehn Jahre nach seinem letzten Film liefert der italienische Kultregisseur Dario Argento mit Dark Glasses - Blinde Angst einen Horrorthriller ganz im Stile seiner alten Giallo-Meisterwerke. Neben seiner Tochter Asia Argento glänzen Ilenia Pastorelli und Xinyu Zhang als ungleiches Duo, das sich notgedrungen einem erbarmungslosen Serienmörder stellen muss.

Dark Glasses – blutiges Genre-Highlight

Schrecken macht sich breit, als eine brutale Mordserie das sommerliche Rom in Atem hält: Ein bestialischer Killer hat es auf Edelprostituierte abgesehen, die er mit einer Cellosaite stranguliert.

Als die Sexarbeiterin Diana in sein Visier gerät, überschlagen sich die Ereignisse. Bei dem verzweifelten Versuch dem Mörder zu entkommen, gerät sie in einen schweren Verkehrsunfall, bei dem sie ihr Augenlicht verliert. Außer ihr überlebt lediglich der junge Chin, dessen Eltern bei dem Unfall sterben. Während Diana sich langsam an die Dunkelheit gewöhnt, stellt ihr der Killer weiter nach. Gemeinsam mit Chin und ihrem Blindenhund nimmt Diana den ungleichen Kampf mit dem brutalen Psychopathen auf.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Dark Glasses – Blinde Angst ansehen:

Dark Glasses - Trailer (Deutsch) HD

