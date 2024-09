Darum fehlt Lydias Vater in Beetlejuice 2: Der Grund ist ein reales Verbrechen

Beetlejuice bringt den Großvater von Jenna Ortegas Figur nicht zurück. Hinter der Entscheidung steckt ein Verbrechen, das der Darsteller gestanden hat.

Beetlejuice-Star Jeffrey Jones wurde 2003 für ein Verbrechen verurteilt

Beetlejuice Beetlejuice holt einige Figuren aus dem Erstling zurück. Aber nicht alle: Die Hauptfiguren aus Teil 1, die Eheleute Maitland (im Original gespielt von Alec Baldwin und Geena Davis) werden nur in einem Nebensatz erwähnt. Und Charles Deetz, der Vater von Winona Ryders Figur, erscheint nur in animierter Form und ohne Kopf. Als gäbe esGenau so ist es auch.

Jones ist im Hollywoodkino der 80er und 90er kein Unbekannter. Neben Beetlejuice war er unter anderem in Ferris macht blau, Jagd auf Roter Oktober und Im Auftrag des Teufels zu sehen. Aufgrund einer Verurteilung endete Anfang der 2000er ein Großteil seiner Karriere.

Jeffrey Jones wurde 2002 verhaftet, weil er Kinderpornografie besessen und einen 14-jährigen Jungen genötigt haben soll, für explizite Aufnahmen zu posieren. Den ersten Vorwurf wies er zurück, zum zweiten legte er keinen Einspruch ein. 2003 wurde er schließlich zu fünf Jahren Bewährung und einem lebenslangen Karteieintrag als Sexualstraftäter verurteilt, wie die L.A. Times damals meldete. In den Folgejahren wurde Jones zweimal festgenommen, weil er seine Informationen im Sexualstraftäterregister nicht aktualisiert hatte.

Jeffrey Jones war 2019 zum letzten Mal in einem Film zu sehen

Jeffrey Jones trat nach seiner Verurteilung noch vereinzelt in Serien und Filmen wie Deadwood und Who's Your Caddy auf. Sein bis dato letzter Auftritt war eine Gastrolle im HBO-Film Deadwood: The Movie 2019. In Beetlejuice 2 ist er nicht zu sehen: Der Tod seiner Figur Charles Deetz wird in animierter Form gezeigt, seinem Leichnam fehlt nach einer mörderischen Hai-Attacke der Kopf.

Tim Burton hat sich zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht zu Jones' Fehlen in Beetlejuice Beetlejuice geäußert.