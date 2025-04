Das bedeutet Nathan Fillions neue Serienrolle für The Rookie: Fans fürchten Ausstieg, wir klären auf

Nathan Fillions Beteiligung an einer neuen Serie hat bei The Rookie-Fans Angst geschürt. Sie wollen, dass ihr Liebling auch der frisch verlängerten, 8. Staffel dabei sein wird. Wir erklären

Nathan Fillion ist seit 7 Staffeln das Gesicht von The Rookie und aus der beliebten Krimi-Serie nicht wegzudenken. Während erst vor wenigen Tagen eine 8. Season für die Besatzung der LAPD bestätigt wurde, herrscht bei einigen Rookie-Fans Zweifel, ob Fillion zu dieser zurückkehren wird. Denn der Schauspieler hat seit Kurzem ein weiteres großes Projekt in Aussicht.



Nathan Fillion soll in DC-Serie Lanterns mitspielen – aber The Rookie-Fans müssen keine Angst haben

Nachdem Nathan Fillion im kommenden Superman als Guy Gardner zu sehen sein wird, soll er für die Rolle auch in der geplanten DC-Serie Lanterns zurückkehren. So berichtete es Deadline erst Ende März. Die Serie befindet sich aktuell in Produktion und soll voraussichtlich 2026 erscheinen.

Somit kam die Nachricht nur wenige Tage, bevor The Rookie offiziell um eine 8. Staffel verlängert wurde. Während zwar nicht offiziell bestätigt wurde, dass Nathan Fillion hier wieder als John Nolan zu sehen sein wird, dürfen Fans erstmal weiter aufatmen: Es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass Fillion The Rookie verlässt.

Erst im März 2025 nannte er The Rookie bei einem Interview in der Jennifer Hudson Show "den besten Job, den ich jemals hatte." Dabei lobte er auch die Zusammenarbeit mit Jenna Dewan, die in der Serie seine Partnerin Bailey Nune verkörpert. Dass Fillion trotz dieser Aussagen schon bald aus der Serie aussteigt, darf schwer bezweifelt werden.

Gleichzeitig ist Fillion in DCs Lanterns an der Seite eines großen Ensembles zu sehen: Hier stößt er zu einem Cast um Kyle Chandler, Aaron Pierre und vielen weiteren. Dass er eine alleinige Hauptrolle innehat, ist unwahrscheinlich. Demnach sollten auch die Dreharbeiten zu Lanterns für Fillion nicht so umfangreich ausfallen, dass er The Rookie hinten anstellen müsste.

Wann und wo läuft The Rookie?

Aktuell läuft die 7. Staffel von The Rookie sowohl in den USA als auch in Deutschland. Neue Folgen erscheinen hierzulande immer freitags, kurz nach der US-Ausstrahlung bei Sky bzw. WOW im Streaming-Abo. Aktuell stehen dort 11 Folgen in deutscher Synchronfassung zur Verfügung. Die Staffel wird 18 Episoden umfassen. Staffel 8 ist schon bestätigt.

