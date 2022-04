Das bessere Dschungelcamp startet: Daher kennt ihr die Kampf der Realitystars-Promis

22 Trash-Stars sind bei Kampf der Realitystars 2022 dabei. Wir stellen sie vor, mit Bildern und Instagram-Profilen. Erfahrt zudem die Sendetermine bei RTLZWEI und die Streaming-Möglichkeit.

Die neue Staffel Kampf der Reality-Stars startet heute! Falls ihr den Überblick verloren habt, hier eine kurze Einordnung der Trash-Relevanz: Neben Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! und Das Sommerhaus der Stars hat sich Kampf der Reality-Stars als dritte große Trash-Promi-Kraft in Deutschland etabliert. Promis unter Palmen gehörte bis vor einem Jahr auch diesem erlauchten Kreis an, hat sich aber selber disqualifiziert.

Kampf der Reality-Stars geht nun in seine 3. Staffel bei RTLZWEI. Wir stellen euch alle Teilnehmenden vor. Aber zunächst ...

Anders als das Dschungelcamp: Wie funktioniert Kampf der Reality-Stars?

Der Modus der Show unterscheidet sich von anderen Shows dieser Art. Er ist schneller und druckvoller. Das schwächelnde Genre-Vorbild Dschungelcamp wirkt dagegen wie ein Wellness-Urlaub. 22 Kandidat:innen werden die Sendung bis zu ihrem Ende durchlaufen. Jede Woche müssen zwei Stars die Bambushütte (eine sogenannte Sala) verlassen. Zwei Neuankömmlinge wiederum entscheiden über den Rausschmiss. So ist immer Leben in der Bude, die an einer Strandbucht auf der thailändischen Insel Phuket liegt. Weiter unten erfahrt ihr noch die bisherigen Sendetermine von Kampf der Realitystars 2022.

Das sind die 22 Trash-Promis in Kampf der Reality-Stars Staffel 3

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 1: Elena Miras

Alter : 29

: 29 Woher ihr sie kennt: Elena Miras ist einer der neuesten und größten Stars am Reality-Himmel. In Formaten wie Das Sommerhaus der Stars (2019) fiel sie mit ihrer aufbrausenden Art auf. 2020 war sie im Dschungelcamp dabei.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 2: Schäfer Heinrich

Alter : 55

: 55 Woher ihr ihn kennt: Der "Bauer sucht Frau-Kultbauer" war in einer der ersten Bauer sucht Frau-Staffeln dabei und versucht sich seither als Schlagersänger. Mehr könnt ihr, wenn ihr wollt, auf seiner Webseite erfahren .

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 3: Nina Kristin

Alter : 39

: 39 Woher ihr sie kennt: Schwer zu sagen. Nina Kristin ist Sängerin, Schauspielerin (Unter Uns) und Model, allerdings ohne die ganz einprägsamen Auftritte und Erfolge. Es macht bei ihr eher die Masse.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 4: Mauro Corradino

© RTLZWEI Mauro Corradino

Alter : 51

: 51 Woher ihr ihn kennt: Corradino ist Moderator bei Der Trödeltrupp, einer RTLZWEI-Show. Er hat einen Wikipedia-Eintrag , aber kein Instagram-Profil, ist also sowas wie das Internet-Präsenz-Gegenteil fast aller anderen Promis in dieser Runde.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 5: Jan Leyk

Alter : 37

: 37 Woher ihr ihn kennt: Jan Leyk ist ein RTLZWEI-Eigengewächs. Er gehört zur Ur-Besetzung der Reality-Soap Berlin Tag und Nacht.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 6: Sharon Trovato

Alter : 30

: 30 Woher ihr sie kennt: Aus der RTL-Crime-Soap Die Trovatos, eine geskriptete Detektiv-Serie.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 7: Ronald Schill

Alter : 63

: 63 Woher ihr ihn kennt: Als "Richter Gnadenlos", Brasilien-Auswanderer und Promi-Big-Brother-Teilnehmer. Eine unfassbare Karriere.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 8: Tessa Bergmeier

Alter : 32

: 32 Woher ihr sie kennt: Bergmeier ist ein Reality-Urgestein. Sie war 2009 in der 4. Staffel Germany's Next Topmodel dabei und war anschließend im vergessenen Format Die Model-WG zu sehen. Dann kam die Alm und sogar ein Fight bei Promi-Boxen. Eine wahrlich stolze Vita.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 10: Diana Foster alias Rich Nana

Alter : 67

: 67 Woher ihr sie kennt: Wer "Rich Nana" googelt, findet heraus, dass sie Rapperin, angeblich enteignete Adelige, Sängerin und sogenannte "Society-Rentnerin" sein soll. Alles ohne Gewähr.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 11: Mike Cees

Alter : 33

: 33 Woher ihr ihn kennt: Aus Das Sommerhaus der Stars 2021. Dort sorgte er mit seiner besitzergreifenden Art gegenüber Partnerin Michelle Monballijn für Aufsehen. RTLZWEI vergütet ihm den verstörenden Auftritt mit einem weiteren Engagement.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 12: Martin Wernicke

Alter : 38

: 38 Woher ihr ihn kennt: Ein weiterer Berlin Tag und Nacht-Veteran.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 13: Chethrin Schulze

Alter : 29

: 29 Woher ihr sie kennt: Chethrin Schulze ist eine ehemalige Love Island-Teilnehmerin und Promi Big Brother-Teilnehmerin mit eigenem Wikipedia-Eintrag .

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 14: Malkiel Rouven Dietrich

Alter : 39

: 39 Woher ihr ihn kennt: Er ist ein "Energie-Coach" und Youtube-Astrologe, dessen Videos dezente Titel haben wie " OMG - der NEUMOND wird alles ändern! Sonnensturm! " und zwischen 1.300 und 40.000 Klicks erreichen.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 15: Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein

Alter : 67

: 67 Woher ihr ihn kennt: Adeliger, Auswanderer, Promi Big Brother-Teilnehmer.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 16: Yeliz Koc

Alter : 28

: 28 Woher ihr sie kennt: Ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin sowie Ex-Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 17: Sissi Hofbauer

Alter : 25

: 25 Woher ihr sie kennt: War 2021 in Das Sommerhaus der Stars dabei.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 18: Larissa Neumann

Alter : 21

: 21 Woher ihr sie kennt: Nahm 2020 bei Germany's Next Topmodel teil.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 19: Paco Herb

Alter : 25

: 25 Woher ihr ihn kennt: War (offensichtlich, siehe Bild) bei Love Island dabei und hat eine Vergangenheit mit Yeliz Koc.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerinnen 20 und 21: Die Jakic-Twins Ilona und Suzana

Alter : 24

: 24 Woher ihr sie kennt: Die beiden sind erfolgreiche Influencerinnen mit Präsenzen bei Instagram und TikTok.

Kampf der Realitystars-Teilnehmerin 22: Iris Klein

Alter : 54

: 54 Woher ihr sie kennt: Mutter von Daniela Katzenberger und ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin.

Kampf der Realitystars-Teilnehmer 22: Yasin Mohamed

© RTLZWEI Yasin Mohamed

Alter : 29

: 29 Woher ihr ihn kennt: Machen wir es ganz kurz: Nur Fans von Temptation Island kennen Yasin Mohamed, er war 2021 dabei. Dass er über praktisch keine Social-Media-Präsenz verfügt, ist erschütternd. Falls du doch schon ein Instagram-Profil hast, Yasin Mohamed, oder dir eins anlegst, meld' dich bei uns!

Die Sendetermine von Kampf der Realitystars 2022 und Stream

Folgende Sendetermine für die Trash-Show stehen bereits fest:

Folge 1 läuft am 13. April 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZwei

Folge 2 läuft am 20. April 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZwei

Folge 3 läuft am 27. April2022 um 20:15 Uhr bei RTLZwei

Alle Folgen Kampf der Realitystars sind bei RTL+ als Stream verfügbar .

