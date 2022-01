Das beste Mafia-Epos aller Zeiten als super-luxuriöse Collector's Edition: Jetzt Der Pate I-III in 4K sichern

Francis Ford Coppolas Der Pate-Trilogie erscheint demnächst erstmals in 4K. Jetzt könnt ihr die Limited Collector's Edition des genialen Mafia-Epos wieder vorbestellen.

Wir haben ein Angebot, das Filmfans nicht ablehnen können: Francis Ford Coppolas dreiteiliges Mafia-Epos Der Pate erscheint dieses Jahr erstmals in 4K Ultra HD. Und nicht nur das. Zum 50. Geburtstag der großartigen Gangsterfilm-Trilogie mit Al Pacino, Marlon Brando und Robert De Niro wird eine Collector's Edition veröffentlicht, die es in sich hat.

Diese super-luxeriöse, limitierte 4K UHD Collector's Edition von Der Pate I-III erscheint am 24. März 2022 und ihr könnt sie noch bei Saturn vorbestellen.

Das beste Mafia-Epos aller Zeiten erscheint in dieser limitierten 4K-Collector's Edition

Alle drei Der Pate-Filme wurden zum Jubiläum aufwendig in Dolby Vision und HDR-10 restauriert. Regisseur Francis Ford Coppola überwachte den Prozess. Die Restauration, die drei Jahre in Anspruch nahm, erscheint in zwei Standard-Versionen (4K Ultra HD und Blu-ray) sowie in der erwähnten 4K Collector's Edition.

Die limitierte Collector's Edition von Der Pate I-III in 4K Ultra HD

Bei Saturn * könnt ihr noch das Kronjuwel der Veröffentlichungen vorbestellen und zwar für 129,99 Euro.

Bei Amazon * wird die Edition zwar gelistet, aber ist zum Zeitpunkt dieses Artikels ausverkauft.

© Paramount Die US-Version der Der Pate I-III Collector's Edition

Die limitierte Collector's Edition enthält 5 Discs mit den restaurierten Fassungen von Der Pate, Der Pate 2, Der Pate 3 sowie der alternativen Schnittfassung von Teil 3, Der Pate: Der Tod von Michael Corleone – Epilog.

Neben dem Bonusmaterial (mehr dazu weiter unten) bietet sie ein Hardcover Coffee Table Book mit Fotos und Portrait Art Prints auf hochwertigem Papier von Marlon Brando, Robert De Niro und Al Pacino in ihren Corleone-Rollen.

Die Standard-4K-Box der restaurierten Der Pate-Trilogie und das Bonus-Material

Neben der limitierten Collector's Edition erscheint die Gangster-Trilogie in einer Standardversion als 4K Ultra HD-Box. Auch die 4K-Box enthält Der Pate I-III und Der Tod von Michael Corleone.

Bei MediaMarkt * und Saturn * kostet die 4K-Box 89,99 Euro. Bei Amazon * wird eine 4K "Limited Edition" für 80,99 Euro gelistet. Ob es sich dabei um die Standard-Box handelt, ist unklar.

Folgendes Bonus-Material enthalten die 4K UHD-Standard-Box und die 4K-Collector's Edition von der Pate I-III:

Einführung in Der Pate durch Francis Ford Coppola



Preserving The Godfather



Capturing the Corleones: Through the Lens of Photographer Steve Schapiro



The Godfather: Home Movies



Restoration Comparisons



Hinzu kommen bereits veröffentlichte Extras vorangegangener Editionen.

© Paramount Die US-Version der Standard 4K-Edition von der Der Pate-Trilogie

Der Pate I-III in der neuen Blu-ray-Box

Wer auf 4K-Qualität verzichten kann, dem sei die neue Blu-ray-Edition von der Pate I-III ans Herz gelegt. Denn diese enthält die remasterte Version von Der Pate 1, 2 und 3. Die alternative Schnittfassung von Der Pate 3 ist in dieser Edition nicht enthalten.

Die neue Blu-ray-Edition der Pate-Trilogie kostet bei Amazon * derzeit 30,99 Euro, bei Saturn * gibt's sie für einen Euro mehr.