Das deutsche Euphoria-Remake kommt: Erster Trailer stellt Kölner Zendaya vor

Euphoria markiert eine wichtige Station in der Karriere von Hollywood-Star Zendaya. Jetzt kommt die Geschichte nach Deutschland – und zwar in Form einer kompletten Neuauflage.

In der nervenaufreibenden wie berührenden Coming-of-Age-Serie Euphoria lieferte Dune-Star Zendaya ihre bisher wohl beeindruckendste Rolle ab. Während wir gespannt auf die 3. Staffel der US-Version des ursprünglich israelischen Serienerfolgs warten, kündigt sich das deutsche (!) Remake mit einem ersten Trailer an.

Letztes Jahr fanden die Dreharbeiten zu Euphorie in Köln und Umgebung statt. Jetzt können wir uns in den pulsierenden Nachtbildern der Rhein-Metropole verlieren, während die Teen-Angst mit jeder weiteren Einstellung größer wird. "Alles wird gut", heißt es am Ende. Daran glaubt vermutlich aber keiner der Jugendlichen mehr.

Der erste Trailer zur deutschen Version von Euphoria

Euphorie - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die bisher vor allem als Synchronsprecherin bekannte Derya Akyol nimmt die Rolle von Zendaya im Euphoria-Remake ein. Nachdem Akyol Stars wie Jenna Ortega, Maya Hawke und Cailee Spaeny ihre Stimme geliehen hat, spielt sie nun Mia, deren Leben von ihren Gefühlen und der chaotischen Welt um sie herum auf den Kopf gestellt wird.

In der offiziellen Synopse zur Serie heißt es:

Nach drei Monaten in der Jugendpsychiatrie kehrt die 16-jährige Mila in ihren alten Alltag zurück – doch nichts ist mehr wie vorher. Mobbing, toxische Beziehungen, eine Dreiecks-Lovestory zwischen Vertrauen, Drogen und zerstörerischen Gefühlen – und eine Entscheidung zwischen Licht und Abgrund. Wer ist Mila wirklich – und kann sie sich selbst noch retten, bevor alles zu spät ist?

Genauso wie das US-amerikanische und das israelische Vorbild schreckt offenbar auch die deutsche Euphoria-Version nicht vor harten Themen zurück. Auf visueller Ebene lassen sich ebenfalls einige Ähnlichkeiten entdecken. Das Erwachsenwerden wird hier einmal mehr als schwindelerregender, hypnotisierender Albtraum inszeniert.

Wann startet das deutsche Euphoria auf RTL+?

Bisher gibt es kein konkretes Startdatum für die deutsche Version von Euphoria. Zuerst einmal wird das Remake auf dem Filmfest München Anfang Juli seine Premiere feiern. Danach kommt die Serie zu RTL+ ins Streaming-Angebot. In den letzten Sekunden des Trailers steht hinsichtlich des Starts nur "demnächst" geschrieben. Wir gehen davon aus, dass die Veröffentlichung noch vor Ende des Jahres stattfinden wird.