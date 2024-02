Das deutsche Harry Potter kommt jetzt noch früher ins Kino – und der Rest der Trilogie steht auch fest

Die Buchverfilmung Woodwalkers klingt wie das deutsche Harry Potter. Jetzt wurde der Kinostart des Fantasy-Spektakels nochmal vorgezogen.

Mit Woodwalkers kommt dieses Jahr eine Verfilmung der beliebten Jugendbuchreihe von Katja Brandis ins Kino. Dank Jugendlichen, die sich in Tiere verwandeln können, und einer Schule zur Beherrschung der magischen Kräfte klingt das Fantasy-Spektakel schon jetzt wie das deutsche Harry Potter. Daneben wurden bereits zwei weitere Woodwalkers-Filme angekündigt.

Bisher war der Kinostart des ersten Teils für November 2024 angesetzt. Jetzt wurde verkündet, dass Teil 1 der geplanten Trilogie noch früher veröffentlicht wird.

Fantasy-Verfilmung Woodwalkers startet im Oktober 2024

Wie Studiocanal in einer Pressemitteilung angekündigt hat, kommt der erste Woodwalkers-Teil am 24. Oktober 2024 ins Kino. Zuvor sollte der Fantasy-Blockbuster am 21. November anlaufen.

Die Handlung der Buchvorlage dreht sich um Carag (Emile Chérif), der ein Pumawandler ist. Er kann sowohl den Körper eines Menschenjungen als auch den eines Berglöwen annehmen. Direktorin Lissa Clearwater (Martina Gedeck) lädt ihn an ihr amerikanisches Internat ein: In der magischen Schule Clearwater High in den Rocky Mountains soll er seine Fähigkeiten besser kontrollieren lernen.

Hier freundet er sich mit dem Bisonwandler Brandon (Johan von Ehrlich) und der Rothörnchenwandlerin Holly (Lilli Falk) an. Schnell kommt es mit gemeinen Mitschülern zu Konflikten und Rivalitäten.

Wann kommt der Rest der Woodwalkers-Trilogie ins Kino?

Nach dem Kinostart von Woodwalkers 1 stehen auch schon Starttermine für die beiden anderen Teile der Trilogie fest. Woodwalkers 2 soll am 23. Oktober 2025 kommen, während der Release von Woodwalkers 3 für den 1. Oktober 2026 festgelegt wurde.

