Fantasy-Überraschung: Das deutsche Harry Potter kommt schon dieses Jahr und startet eine gewaltige Trilogie

Dass auch Deutschland große Fantasy-Produktionen hervorbringen kann, will die Verfilmung einer Bestseller-Reihe beweisen – und der Kinostart wurde nun sogar auf dieses Jahr vorverlegt.

Eine großangelegte deutsche Fantasy-Trilogie kommt auf uns zu. Die Jugendbücher der Woodwalkers -Reihe von Katja Brandis werden verfilmt und nach der Ankündigung des spannenden Fantasy-Projekts erreicht uns der erste Film jetzt sogar eher als erwartet: nämlich noch in diesem Jahr!

Harry Potter-Fans aufgepasst: Woodwalkers entführt an eine Schule für Gestaltwandler

Im Zentrum des deutschen Fantasy-Abenteuers Woodwalkers von Regisseur Damian John Harper steht der Junge Carag (Emile Chérif), der allerdings mehr als nur ein gewöhnlicher Junge ist. Denn Carag ist ein Gestaltwandler, der häufig auch das Fell eines Berglöwen trägt. Er kommt an ein Internat für sogenannte "Wandler", wo Kinder lernen sollen, ihre Fähigkeiten als Menschen und Tiere gleichermaßen zu trainieren.

Unter der Leitung von Direktorin Clearwater (Martina Gedeck) und mit seinem geheimnisvollen Gönner Andrew Milling (Oliver Masucci) stellt Carag sich der Herausforderung und findet neben Rivalen wie Wolfswandler Jeffrey (Emil Bloch) zum Glück auch Freunde wie Rothörnchen Holly (Lilli Falk) und Bison Brandon (Johan von Ehrlich).

Studiocanal Drehstart-Foto von Woodwalkers

Die Harry Potter-Parallelen der Fantasy-Erzählung beginnen bei einer magischen Schule: Die Clearwater High ist das Hogwarts aus Woodwalkers und befindet sich in der Wildnis der Rocky Mountains am Yellowstone-Nationalpark. Neben Carags "Malfoy" Jeffrey muss das Harry, Ron und Hermine nacheifernde Freudes-Trio sich außerdem nicht nur guten und ätzenden Lehrer:innen stellen, sondern auch einem echten Bösewicht ins Auge blicken.

Jetzt noch früher: Wann kommt das Fantasy-Abenteuer Woodwalkers ins Kino?

Ursprünglich sollte Woodwalkers erst am 30. Januar 2025 seinen deutschen Kinostart feiern. Nun verlegte der Verleih Studiocanal den Film allerdings ins Jahr davor und macht deutsche Fantasy-Fans mit dem neuen Start am 21. November 2024 glücklich.

Die bereits bestellten Fortsetzungen Woodwalkers 2 und Woodwalkers 3 halten vorerst an ihren bisherigen Veröffentlichungstagen (29. Januar 2026 und 28. Januar 2027) fest.

Podcast für Fantasy-Fans: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.