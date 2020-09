Das deutsche Vikings bei Netflix: Erster Trailer und Start enthüllt

Die Wikinger-Serie Vikings erfreut sich aufgrund ihres historischen Settings großer Beliebtheit. Mit Barbaren erscheint nun eine deutsche Serie auf Netflix, die in eine ähnliche Kerbe schlägt.

Netflix überträgt das Erfolgskonzept von Vikings auf eine deutsche Serie: Barbaren entpuppt sich als blutrünstiges Epos vor historischem Hintergrund. Nun gibt es nicht nur ein konkretes Startdatum für die Eigenproduktion, sondern auch einen Trailer mitsamt grimmigen Bildern, die uns einen ersten Eindruck verschaffen.

Am 23. Oktober 2020 startet Barbaren auf Netflix. Nach dem Zeitreise-Mindfuck Dark handelt es sich hierbei womöglich um die ambitionierteste Produktion, die der Streaming-Dienst bisher in Deutschland auf die Beine gestellt hat. Die Geschichte entführt in den Teutoburger Wald und erzählt von der Varusschlacht.

Barbaren entfesselt die Varusschlacht auf Netflix

Damit ist die Handlung von Barbaren im Jahr 9 n. Chr. angesiedelt. Zu dieser Zeit setzen die Germanen alles daran, um die weitere Ausbreitung des römischen Reichs zu verhindern. Konkret folgen wir dabei drei Figuren, deren Schicksal eng miteinander verknüpft ist.

Schaut den Trailer zu Barbaren:

Barbaren - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Jan Martin Scharf und Arne Nolting stehen als Showrunner hinter dem Projekt, das in seiner 1. Staffel insgesamt sechs Episoden umfasst. Als Regisseure konnten Barbara Eder und Steve St. Leger gewonnen werden. Der Hauptcast setzt sich aus Jeanne Goursaud, Laurence Rupp und David Schütter zusammen.

Die Showrunner umschreiben das Konzept der Serie wie folgt:

Wir erzählen die Geschichte aus den Figuren heraus. Es ist das Drama dreier junger Menschen, die durch Freundschaft und Liebe verbunden sind und den Fragen nachgehen: Was passiert, wenn die Freundschaft zerbricht, wenn die Liebe nicht erwidert wird, wenn Loyalitäten in Frage gestellt werden? Und das alles vor dem historischen Hintergrund eines Aufeinandertreffens unterschiedlicher Kulturen.

In der nachfolgenden Galerie könnt ihr euch von den Schauwerten überzeugen.

Barbaren startet am 23. Oktober 2020 auf Netflix.



