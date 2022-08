Das Dschungelcamp 2023 hat mit Andrej Mangold seinen ersten Bösewicht – und 2 weitere angeblich bestätigte Kandidaten

Die ersten 3 IBES-Kandidaten für 2023 sollen feststehen. Andrej Mangold wäre ein riskanter Coup für das Dschungelcampt. Der Reality hat eine bewegte Geschichte.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! findet nächstes Jahr definitiv wieder in Australien statt. Nach zwei Ausgaben in Köln (wir sprechen nicht darüber) bzw. zuletzt Südafrika, kehrt RTLs Trash-Kronjuwel zu seinen Ursprüngen zurück. Und wie es aussieht, hat sich die Show bei ihrem Down-Under-Comeback einen der profiliertesten Reality-Stars geangelt: den großen, den berüchtigten Andrej Mangold, seines Zeichens Ex-Bachelor und Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmer. Insgesamt sollen 3 Kandidaten feststehen.

Das Dschungelcamp 2023 holt den Sommerhaus-Mobber Andrej Mangold

Die Meldung stammt wie immer von Bild , die dieses Jahr außergewöhnlich früh die ersten Stars verkündet. Bestätigt sind die drei vermeintlichen Campbewohner noch nicht. Aber in der Regel treffen die Berichte des Boulevard-Blattes in IBES-Dingen zu. Mangold sei absoluter Wunschkandidat und stehe ganz oben auf der Liste. Beschäftigen wir uns also mit den drei Namen und vor allem dem einen, der sich auf "Unhold" reimt.

Mangold (35) sorgte für die wohl schmutzigste Staffel einer Reality-Show seit langem. Zusammen mit seiner damaligen Freundin Jennifer Lange zog er in das Sommerhaus der Stars 2020. Dort traf das Paar auf Eva Benetatou, mit der Mangold im Verlauf seiner Bachelor-Staffel rumgeturtelt hatte.

Das Paar lehnte Benetatou ab. Aber nicht nur das. Es brachte auch den Rest des Hauses gegen die Bewohnerin auf und isolierte sie. Vor den Augen Fernseh-Deutschlands spielte sich eine Fall-Studie für Mobbing-Dynamiken ab. Mangold verteidigte sich, RTL habe das Material ungünstig zusammengeschnitten. Aber das half nichts. Den Ruf als toxischer Reality-Schurke hat der Ex-Basketballer weg.

Im Dschungelcamp wird Mangold das tun, was er schon bei Kampf der Realitystars tat: Seine Seite der Geschichte erzählen, Deutschland eine Seite von sich zeigen, die wir noch nicht kennen. Sowas eben. RTL dürfte Mangold aber vor allem wegen seines ausgewiesenen Psycho-Terror-Potentials verpflichtet haben. Die Show spielt mit dem Feuer.

Zwei weitere IBES-Kandidaten für das Camp 2022

Die anderen beiden von Bild vermeldeten Stars können nicht ganz mit Mangold mithalten. Es handelt sich um:

Schlagersänger und Daniela Katzenberger-Ehemann Lucas Cordalis (55) , der schon letztes Jahr ins Camp ziehen wollte, aber aufgrund einer Corona-Infektion absagen musste. Lucas Cordalis wollte den Erfolg seines verstorbenen Vaters wiederholen: Costa Cordalis gewann 2004 die erste Ausgabe. Dass RTL ihm eine zweite Chance gibt, liegt nahe

, der schon letztes Jahr ins Camp ziehen wollte, aber aufgrund einer Corona-Infektion absagen musste. Lucas Cordalis wollte den Erfolg seines verstorbenen Vaters wiederholen: Costa Cordalis gewann 2004 die erste Ausgabe. Dass RTL ihm eine zweite Chance gibt, liegt nahe Influencer Tim Kampmann (22). Wenn ihr ihn kennt, dann wohl unter dem Künstlernamen Twenty4tim. Er produziert Videos für TikTok, Instagram und YouTube

Wann startet das Dschungelcamp 2023?

Ich bin ein Star, Holt mich hier raus!-Staffeln starten in der Regel in der zweiten oder dritten Januar-Woche. Erster Tag ist immer ein Freitag. Der 13. oder 20. Januar 2023 sind als Starttermine am wahrscheinlichsten.

