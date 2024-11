Das Ende von Arcane erklärt: Wer stirbt und wer überlebt im Netflix-Finale nach Staffel 2?

Das Finale der Netflix-Serie Arcane überwältigt mit bombastischen Animationen und sich überschlagenden Ereignissen. Wir erklären das Ende nach 2 Staffeln.

Mit Arcane hat Netflix ein wahres Animations-Meisterwerk abgeliefert, das nach zwei Staffeln und 18 Folgen am 23. November 2024 zu Ende gegangen ist. Zwar befinden sich noch weitere Serien aus dem League of Legends-Universum in Entwicklung, doch die Geschichte der Schwestern Vi und Powder/Jinx ist abgeschlossen. Eine 3. Staffel wird es nicht geben.

Die Fantasy-Serie von Netflix fährt zum Schluss nochmal alle Geschütze auf und liefert im Serienfinale mit einer alles entscheidenden Schlacht einen wahren Bilderrausch ab, der so manchen Fan sicher verwirrt zurücklässt. Wer in all dem visuellen Spektakel den Überblick verloren hat, ist bei diesem Artikel genau richtig.

Im Folgenden findet ihr eine einfache Zusammenfassung und Erklärung der wichtigsten Ereignisse und Figurenschicksale des Arcane-Finales. Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende von Arcane:

Das Finale von Netflix' Arcane Staffel 2 einfach erklärt

Während der Konflikt zwischen Piltover und Zaun den Großteil der Netflix-Serie bestimmt, stehen in Folge 9 der 2. Staffel nun zwei andere Bedrohungen und Ereignisse im Fokus. Zuerst hätten wir die finale Schlacht mit Ambessa und ihrer frisch durch Viktor aufgepimpten Armee auf der einen und den vereinten Kräften von Zaun und Piltover auf der anderen Seite.

Der wahre Endgegner ist jedoch der mit dem Hexcore fusionierte Viktor, der die gesamte Menschheit in sein Maschinen-Kollektiv aufnehmen will, in welchem Tod, Kriege, Vorurteile und Emotionen nicht mehr existieren. Jayce hat kurz zuvor eine daraus resultierende apokalyptische Zukunft am eigenen Leib erlebt, und will genau das jetzt verhindern. Es kommt zum alles entscheidenden Kampf um die Kontrolle des Hexgates.

Viktors Plan wird aufgehalten ... dank Viktor

Leider schafft es Jayce nicht, seinen früheren Freund von seinem ultimativen Plan abzubringen. Alles scheint verloren und Viktor beginnt, alle Menschen mit seinem Kollektiv zu verschmelzen. Doch in letzter Sekunde kehrt Ekko mit seiner Zeitmaschine in diese Realität zurück und feuert das Gerät auf den Bösewicht – und dann wird es verwirrend.

Viktor verliert durch die explodierende Zeitmaschine die Kontrolle, was Jayce ausnutzt, um ihm die Wahrheit zu offenbaren – und ein großes Rätsel aus Staffel 1 aufzulösen. Die mysteriöse Gestalt, die Jayce als Kind eine Rune überreichte und später in der alternativen (postapokalyptischen) Realität erschien, ist ein durch die Zeit gereister älterer Viktor. Dieser erkannte seinen Fehler zu spät und reiste durch allerlei Zeitlinien, um sich mit Mithilfe von Jayce selbst aufzuhalten.

Gemeinsam nutzen Jayce und Viktor nun die Rune, um das Kollektiv zu zerstören. Das Duo wird in die Rune gesogen und die Menschen von Piltover und Zaun finden wieder zu sich. Ein Happy End? Nicht ganz.

Jinx opfert sich, um Vi zu retten

Nach dem Kampf gegen Viktor droht das Hexgate einzustürzen. Der wilde Warwick (einst Vander) greift die Schwestern erneut an. Um Vi zu retten, stürzt sich Jinx gemeinsam mit der Bestie in die Tiefe und lässt dabei eine Granate explodieren.

Nach der Schlacht betrauern die Bewohner:innen von Zaun und Piltover ihre Toten und blicken einem Neuanfang entgegen. Es herrscht zwar immer noch Misstrauen zwischen Oberstadt und Unterstadt, doch Caitlyn ebnet den Weg für eine bessere Zukunft und Einigkeit: Mit Sevika wird die erste Zaun-Bewohnerin ein Mitglied des Rates. Und wer sich die ganze Serie hinweg ein Happy End für Vi und ihren Cupcake Caitlyn gewünscht hat, darf in der allerletzten Szene ein Freundentränchen verdrücken.

Wer lebt und wer stirbt am Ende von Arcane?

Im dritten und letzten Akt von Arcane Staffel 2, also den Folgen 7 bis 9, müssen zahlreiche liebgewonnene Charaktere ihr Leben lassen und nicht jede Figur bekommt ein Happy End. Hier findet ihr die Übersicht, wer gestorben ist und wer überlebt hat:

Die wichtigsten Tode im Arcane-Finale:

Heimerdinger : opfert sich, um Ekko in seine eigentliche Zeitlinie zurückzuschicken

: opfert sich, um Ekko in seine eigentliche Zeitlinie zurückzuschicken Loris : wird während der Schlacht auf seinem Geschütz erschossen

: wird während der Schlacht auf seinem Geschütz erschossen Maddie : wird von ihrer eigenen Gewehrkugel erschossen

: wird von ihrer eigenen Gewehrkugel erschossen Ambessa: wird von der Anführerin der Schwarzen Rose getötet

Diese Charaktere überleben Arcane:

Vi

Caitlyn

Ekko

Mel Medara

Sevika

Shoola

Singed/Reveck

Moment, fehlen da nicht drei wichtige Namen? Ganz richtig! Denn Arcane besiegelt das Schicksal von Jayce, Viktor und auch von Jinx nicht endgültig.

Sind Jayce und Viktor wirklich tot?

Am Ende opfern sich Jayce und Viktor und werden in die Rune hineingezogen. Ob sie dabei wirklich sterben, beantwortet Arcane allerdings nicht. Stattdessen ist es (vorerst) der Fantasie des Publikums überlassen, ob das Duo nun in eine andere Zeitlinie oder Dimension gereist ist. Was für diese Theorie sprechen könnte: Der ältere Zeitreise-Viktor könnte tatsächlich "unser" Viktor gewesen sein und sein Überleben würde damit am Ende eine Zeitschleife vollenden.

Die letzte Arcane-Szene verrät: Jinx hat überlebt

Hat sich Jinx heldenhaft in den Tod gestürzt? Wer am Ende von Arcane genau aufpasst, findet zwei deutliche Hinweise, dass sie ihren Sturz überlebt hat. Da wäre einerseits der Lageplan des Hexgates, auf dem Caitlyn einen Lüftungsschacht entdeckt und daraufhin erleichtert lächelt.

Und dann wäre da noch das Bild eines Luftschiffs, das am Ende Piltover hinter sich lässt und gen Horizont fliegt. Wer sich an Bord befindet, sehen wir nicht, aber ein Moment aus der ersten Staffel lässt darauf schließen, dass Jinx überlebt hat. Direkt in der allerersten Episode fliegt ein Luftschiff über die jüngeren Schwestern hinweg, während Powder verkündet: "Ich sag's euch, eines Tages flieg' ich auf mit so 'nem Ding!"