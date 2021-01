Das erste Marvel-Event 2021: Disney+-Serie WandaVision ist viel länger als gedacht

In zehn Tagen startet endlich WandaVision auf Disney+. Aus diesem Anlass wurde ein neuer Trailer zur Marvel-Serie sowie weitere spannende Details enthüllt.

Nach einer sehr langen Pause kündigt sich mit WandaVision endlich das nächste große Projekt aus dem Marvel Cinematic Universe an. In zehn Tagen startet die Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany auf Disney+. Der neuste Trailer punktet mit liebevollen Verweisen auf die Fernsehgeschichte. Außerdem steht jetzt die Episodenanzahl fest.

WandaVision wird zum neunteiligen Marvel-Event

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass WandaVision mit sechs Episoden aufwartet. Variety berichtet jedoch, dass die Marvel-Serie deutlich länger ausfällt. Insgesamt neun Episoden haben Serienschöpfer Jac Schaeffer und sein Team geschaffen, die ab dem 15. Januar 2021 wöchentlich auf Disney+ ausgestrahlt werden.

Der neuste Trailer zu WandaVision springt munter durch verschiedene TV-Ären. Wir beginnen in den 1950er Jahren und arbeiten uns langsam vor bis in die Gegenwart. Mal ist das Bild schwarz-weiß, mal schreit es nach den 1970er Jahren. Da dürfen entsprechende Theme Songs nicht fehlen, die den jeweiligen Zeitgeist einfangen.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu WandaVision anschauen:

Der neue WandaVision-Trailer gibt uns eine kleine Kostprobe von der musikalischen Welt, die die Marvel-Serie eröffnet. Kristen Anderson-Lopez und Robert C. Lopez, bekannt für ihre Arbeit an Die Eiskönigin und Die Eiskönigin 2, haben mehrere Songs geschrieben, die das Gefühl alter Sitcoms heraufbeschwören.

Vertrauter Marvel-Komponist kehrt für WandaVision zurück

Der Soundtrack zu WandaVision stammt derweil aus der Feder von Christophe Beck , der ebenfalls die Filmmusiken zu den Abenteuern von Disneys Eiskönigin geschrieben hat. Darüber hinaus bringt er alsund Ant-Man and the Wasp einiges an MCU-Erfahrung mit.

WandaVision verspricht, das MCU nicht nur visuell aufzumischen. Auch aus musikalischer Perspektive scheint viel Energie in das Projekt geflossen zu sein. Die Soundtracks zu Marvel-Filmen schwanken bis auf wenige Ausnahmen zwischen nett und unauffällig. Wir sind gespannt, ob WandaVision mehr Akzente setzen kann.

