Marvel-Highlight startet nächste Woche: Neues Video verwandelt Avengers in schräge Sitcom

In wenigen Tagen startet die neue Marvel-Serie WandaVision auf Disney+. Der erste Clip zum experimentellen Spin-off entzückt mit dem Lachen des Publikums im Hintergrund.

Stellt euch vor, Thanos taucht in einem Avengers-Film auf. Anstelle von ängstlichen Blicken wird er aber mit Gelächter begrüßt. Die neue Marvel-Serie WandaVision lässt diese Fantasie zumindest in Teilen wahrwerden. Auf Thanos müssen wir zwar verzichten. Dafür wird die Geschichte von herzlichen Lachern begleitet.

WandaVision: Zwei Avengers gefangen in einer Sitcom

Der erste Clip aus WandaVision präsentiert die Marvel-Serie im Gewand einer waschechten Sitcom. Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die Handlung munter durch die Fernsehgeschichte springt. Nun taucht auch das typische Sitcom-Lachen im neuen MCU-Abenteuer von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) auf.

Hier könnt ihr euch den WandaVision-Clip anschauen:

WandaVision - S01 Clip (English) HD

Die erste Episode von WandaVision wurde in schwarz-weiß und vor Live-Publikum im Studio gedreht. Als große Inspiration nannte Serienschöpfer Jac Schaeffer u.a. The Dick Van Dyke Show, die in den 1960er Jahren erstmal im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. WandaVision imitiert viele stilistische Merkmale von dieser.

Nicht nur die Bilder, die Soundkulisse und extra komponierte Theme Songs sorgen für Sitcom-Feeling. Auch die Dialoge bringen eine ganz bestimmte Art von Humor mit, den wir so bisher in keinem anderen Marvel-Film erlebt haben. Allein Wandas besorgte Nachfrage im obigen Clip ("Are you using your night vision, Vision?") ist ein Geschenk.

Wann startet Marvels WandaVision auf Disney+?

Nach einer sehr langen Marvel-Pause ist WandaVision das erste große Projekt der vierten MCU-Phase, das wir zu Gesicht bekommen. Am 15. Januar 2021 startet die Serie auf Disney+. Insgesamt erwarten uns neun Episoden, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Im März folgt The Falcon and the Winder Soldier und im Mai trifft Loki ein.

