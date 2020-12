Black Panther löst großes Marvel-Problem - und wird so zum coolsten MCU-Film

Kaum jemand erinnert sich nach einem Marvel-Blockbuster noch an die Musik. Black Panther bildet die coolste Ausnahme im MCU und begeistert mit einem Soundtrack der Extraklasse.

In den letzten 10 Jahren hat das Marvel Cinematic Universe (MCU) die Kinolandschaft im Sturm erobert. Die miteinander verknüpften Superhelden-Filme sind längst zum Blockbuster-Standard geworden. Sicherlich hängt der Erfolg des MCU an den Figuren und ihren Geschichten, vielen Actionszenen und der humorvollen Unterhaltung. An der Musik wird es jedenfalls kaum liegen.

Black Panther schlägt musikalisch alle anderen MCU-Filme

Dabei ist die musikalische Untermalung in Marvel-Filmen nie schlecht. Oft sticht sie aber nicht wirklich heraus und untermalt die jeweilige Szene im besten Fall passend, ohne vom Geschehen abzulenken. Im MCU gibt es musikalisch aber eine große Ausnahme: Black Panther, den ProSieben heute am Marvel Day als deutsche Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr ausstrahlt.

Die Musik im Blockbuster mit dem kürzlich verstorbenen Chadwick Boseman macht ihn zum coolsten MCU-Film überhaupt.

Für Black Panther wurde ein Hip-Hop-Album mit eigenem Charakter aufgenommen

Alleine der Score hebt den Blockbuster von Ryan Coogler von den anderen MCU-Filmen ab. Komponist Ludwig Göransson, der aktuell zum Beispiel auch für die tolle Musik der Star Wars-Serie The Mandalorian verantwortlich ist, unterlegt Black Panther mit ungewohnt rhythmischen Klängen.

Hier könnt ihr noch unser Black Panther-Interview von damals schauen!

Black Panther | Das Interview zum neuen Marvel Film

Afrikanische Trommeln und eingängige Flöten-Melodien geben dem Blockbuster einen besonderen Groove, der zusätzlich durch das eigentliche Highlight des Films entsteht. Für Black Panther hat Hip-Hop-Superstar Kendrick Lamar ein Soundtrack-Album geschaffen. Die Songs darauf dienen aber nicht einfach dazu, die Szenen des Films zu untermalen, sondern erzeugen ein Hörerlebnis mit ganz eigenem Charakter.

Black Panther: The Album könnt ihr zum Beispiel bei Spotify streamen:

Der Soundtrack zu Black Panther versammelt neben Lamar selbst viele bekannte Stars wie The Weeknd, Travis Scott, James Blake, SZA, Future, Schoolboy Q und Anderson .Paak. Dadurch sind auf dem Album viele Hits wie die Pop-Rap-Hymne All the Stars, treibende Bretter wie X und King's Dead oder der Ohrwurmgarant Big Shot gelandet.

Das Black Panther-Album stellt auch unbekannte Talente in den Vordergrund

Dabei dient Black Panther: The Album aber nicht nur dazu, große Namen in den Mittelpunkt zu rücken. Kendrick Lamar hat auch viele unbekanntere Talente aus dem afrikanischen Raum auf die Compilation gebracht.

Hier könnt ihr das Musikvideo zu All the Stars von Kendrick Lamar und SZA schauen

Namen wie Yugen Blakrok, Babes Wodumo, Mozzy und Sjava dürften die meisten noch nie gehört haben, aber durch sie werden Songs wie das tanzbare Redemption oder das lässige Seasons zu Höhepunkten des Albums.

In Black Panther selbst kommen diese Songs nur teilweise zum Einsatz oder werden kurz angespielt. Fast wirkt es so, als sei Ryan Cooglers Werk ein überlanger Trailer für das Album. Das Highlight des Films zelebriert dieselben Themen rund um afroamerikanische Ermächtigung, Kultur und Identität und macht Black Panther zum coolsten MCU-Blockbuster.

Und das ausgerechnet dank der Musik, einem der bisher uninteressantesten Aspekte des Comicfilm-Universums.

Ist euch die Musik bei Black Panther auch so positiv aufgefallen und habt ihr das Album gehört?