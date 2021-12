Das erste richtige Bild aus Avatar 2 ist da – es zeigt eine komplett neue und sehr wichtige Figur

Ein Jahr vor dem Kinostart von Avatar 2 gibt es jetzt ein erstes Bild. Jetzt fehlt nur noch der Trailer. Wir erklären zunächst, was es mit der Figur auf dem Bild auf sich hat.

Es fühlt sich nicht real an, aber: Noch ein Jahr, dann erscheint Avatar 2 in den Kinos. Diesmal wirklich. Die Fortsetzung von James Camerons Milliarden-Hit aus dem Jahr 2009 nimmt inzwischen Gestalt an. Die Dreharbeiten dauerten eine halbe Ewigkeit, stets dokumentiert mit halbfertigen Set-Bildern und epischen Konzept-Shots.

Das ist das erste echte Bild aus Avatar 2

Jetzt erreichen wir die nächste Stufe, die letzte vor einem Trailer oder Teaser. Ein erstes richtiges Szenen-Bild aus dem Film ist bei Empire erschienen. Hier könnt ihr es sehen, weiter unten erklären wir die Hintergründe der abgebildeten Figur. Vorweg schon mal: Die Taucherbrille wird etwas mit der Erforschung der Unterwasserwelten in Avatar 2 zu tun haben.

© Empire/Disney/Fox Spider, eine der neuen Figuren aus Avatar 2

Wer ist die Figur auf dem Avatar 2-Bild?

Ihr seht oben die Figur Spider, gespielt von einem jungen Darsteller mit dem vielversprechenden Namen Jack Champion. Spider ist das vierte Kind von Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana), den Hauptfiguren aus Avatar 1 und 2. Avatar 2 spielt 13 Jahre nach den Ereignissen aus Aufbruch nach Pandora. Jake und Neytiri haben eine Familie gegründet und tun alles dafür, zusammenzubleiben. Irgendwann werden sie jedoch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, als die Invasoren von der Erde zurückkehren, um ihr Werk zu vollenden. Dabei entdecken sie andere Gegenden von Pandora.

Spider könnte hier eine besondere Rolle einnehmen, denn er ist das einzige Adoptivkind von Jake und Neytiri und damit kein kein Na'vi, also kein Eingeborener von Pandora. Die Figur birgt Konfliktpotential, wie Produzent Jon Landau verriet . Jake nahm das Kind der Invasoren, das wohl beim Krieg in Teil 1 seine Eltern verlor, auf. Neytiri konnte Spider nie richtig akzeptieren.

So sieht der Darsteller von Spider, Jack Champion, in echt aus:

Wann erscheint Avatar 2 in den deutschen Kinos?

Avatar 2 startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos.

