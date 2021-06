Das Fast and Furious der Sci-Fi-Filme: Skylines 3 ist brachial und wunderbar dämlich – jetzt im Heimkino

Ab heute gibt's den extrem unterhaltsamen Sci-Fi-Actionfilm Skylines 3 auf Blu-ray und DVD, der mit seinem B-Movie-Charme und reichlich Action zu gefallen weiß.

Die Skyline-Reihe ist sowas wie das Fast and Furious unter den Science-Fiction-Filmen. Teil 1 war höchstens irgendwie okay. Danach drehten die Fortsetzungen dermaßen am Action-Rad, dass ihr Ursprung im neusten Teil Skylines kaum noch wieder zu erkennen ist.

Ab heute gibt es Skylin3s, wie er stilisiert heißt, im deutschen Heimkino auf Blu-ray und DVD. Wenn diese äußerst geschmackvolle Titelzierde in der Tradition von 2 Fast 2 Furious euch nicht überzeugt, dann vielleicht die folgenden Argumente.

Schaut euch den deutschen Trailer für den Sci-Fi-Film Skylines 3 an:

Skylines 3 - Trailer (Deutsch) HD

Man muss die anderen Skylines-Filme nicht kennen, weil die Story egal ist

Der Alien-Invasionsstreifen Skyline war 2010 ein Überraschungserfolg, der von der Kritik zerrissen wurde. Auf ein Sequel wartete niemand, trotzdem kam es 7 Jahre später. Beyond Skyline zeigte erste Anzeichen einer wunderbaren Anything Goes-Mentalität. Skylines 3 schöpft dieses B-Movie-Potenzial nun aus.

Die Story ist überraschend kompliziert für einen Film mit Menschen in Monster-Anzügen: Jahre nach der Invasion der Alien-Ernte-Maschinen pendelt sich die Welt zwischen Wiederaufbau und Koexistenz mit den interstellaren Besuchern ein. Als eine Pandemie droht, den Konflikt neu zu entfachen, macht sich Hauptfigur Rose (Lindsay Morgan) mit einem Team auf zum Heimatplaneten der Invasoren.

Alien-Mensch-Hybrid Rose und ihr außerirdischer Adoptivbruder Trent (es ist kompliziert) bilden eine Art Konstante der Skylines-Filme. Nur muss man diese nicht gesehen haben, um sich an der unterhaltsamen Action und dem Wahnwitz der Story zu erfreuen.

Skylines 3 lässt die Invasion links liegen und erfreut sich an bodenständiger Action

Drehbuchautor und Regisseur Liam O'Donnell scheint sich nämlich zu jeder Zeit bewusst zu sein, was diese Version von Skyline ausmacht: inbrünstig inszeniertes Geballer und kreativ choreografiertes Gekloppe.



Ausgestattet mit viel Inspiration durch James Camerons Aliens - Die Rückkehr und einer Abneigung gegen jedwede Trash-Ironie jagt O'Donnell ein Team der Kategorie "sympathisches Kanonenfutter" über einen fremden Planeten. Die Action gestaltet er abwechslungsreich, wenn auch der Martial Arts-Anteil im Vergleich zum Vorgänger geringer ausfällt. Dabei enthüllt auch die Alien-Bevölkerung gefährliche neue Facetten, die jeden Hauch von Langeweile aus dem Bild pusten.

Wie sehr dieser Film der puren Genre-Unterhaltung verschrieben ist, zeigt auch ein ziemlich irrelevanter Nebenplot auf der Erde. Der existiert offenbar nur, weil jemand sehen wollte, wie Action-Fachfrau Rhona Mitra (Underworld 3) mit zwei Knarren ein paar Aliens niedermäht. Gut so.

Der Sci-Fi-Film strotzt vor günstig produziertem Charme

Tief drinnen im Herzen dieser wunderbar bizarren Reihe pocht der Wunsch nach der Unterwanderung üblicher Feindbilder aus filmischen Alien-Invasionen. Nicht von ungefähr steht in ihrem Mittelpunkt ein Geschwisterpaar, das die beiden verfeindeten Welten in ihren Körpern vereint. Es geht, würde Dom Toretto sagen, um eine Familie.

So tief muss man allerdings nicht buddeln, um Spaß an Skylines 3 zu haben. Es genügt ein Blick auf den Alien-Brudi Trent. Alles ist möglich in Skylines, auch dass dieser offensichtliche Gummi-Anzug einen waschechten Außerirdischen darstellt. Das ist Filmkunst.

*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.