Das gab es bei Kampf der Realitystars noch nie: Kandidatin geht freiwillig – und das ist der Grund

Ein unerwarteter Abgang bei Kampf der Realitystars sorgt für eine echte Premiere in der Showgeschichte.

Ein Ereignis, das es bei Kampf der Realitystars so noch nie gegeben hat: Eine Promi-Dame hat freiwillig das Handtuch geworfen. Normalerweise ziehen in jeder neuen Folge zwei frische Gesichter in die Villa ein und die anderen Kandidat:innen werden dabei genauso überrascht wie die Zuschauer:innen. Dass nicht jeder Neuzugang begeistert aufgenommen wird, ist bekannt. Doch dass eine Teilnehmerin aus freien Stücken die Show verlässt, ist eine absolute Premiere.

Kampf der Realitystars: Freiwilliger Exit überrascht die Sala

In der dritten Episode finden sich, wie gewohnt, zwei Neuzugänge am Starstrand ein: Pinar und die berüchtigte Reality-Dramaqueen Christin Okpara. Letztere sorgt bei Linda sofort für helle Aufregung. Es stellt sich heraus: Die beiden Frauen kennen sich bereits von der Show Beauty & The Nerd, wo sie alles andere als Freundinnen wurden. Im Gegenteil, ihre Auseinandersetzung gipfelte in einer regelrechten Schlammschlacht, die sogar vor Gericht endete.

"Ich glaub’s nicht. Das war ja so klar. Packe ich gleich wieder mein Zeug ein", entfährt es Linda, als sie Christins blonde Haare in der Ferne erspäht. Niemand ahnte, dass sie diese Drohung ernst meinte. "Ich lasse mich nicht provozieren, deswegen gehe ich", begründet sie ihre Entscheidung. Linda erklärt ausführlich, was zwischen ihr und Christin vorgefallen war:

In einer vergangenen Show hatten wir unsere Probleme. Es kam zu einem verbalen Wortwechsel, Mobbingattacken, Online-Hetze, auf den dazugehörigen Veranstaltungen auch immer wieder Spitzen. Wir hatten eine Gerichtsverhandlung vor Kurzem.

Christin hatte Linda damals eine Unterlassungserklärung zukommen lassen, die diese nicht unterschreiben wollte. Daher landeten die beiden vor Gericht. Dort unterschrieb Linda schließlich, und beide mussten dem Richter versprechen, die Angelegenheit ruhen zu lassen.

Lindas Beweggründe für den überraschenden Auszug

Auch die bereits ausgeschiedenen Stars sind bei der Stunde der Wahrheit anwesend, darunter auch Linda. Moderatorin Arabella spricht die freiwillige Aussteigerin auf ihre Entscheidung an und möchte wissen, warum sie sich der Auseinandersetzung mit Christin nicht gestellt hat. "Ich denke persönlich, dass es manche Situationen gibt, in die ich mich nicht mehr begeben möchte. Ich sehe mich selbst noch nicht bereit, mich dieser Situation auf diese Art und Weise, wie ich sie mit ihr hätte, zu stellen", gesteht Linda. Christin nutzt die Gelegenheit, um gegen ihre Kontrahentin auszuteilen. Sie ist überzeugt, dass Lindas Entscheidung die richtige war – zu ihrem eigenen Schutz. Christin mutmaßt, Linda habe den anderen Realitystars lediglich etwas vorgespielt und früher oder später wäre die Situation eskaliert.