Kampf der Realitystars-Fans rechnen mit Cast der Show ab: "Was habt ihr euch gedacht"

Kampf der Realitystars startete gerade erst bei RTL2. Doch Staffel 6 kann laut Fans nicht mit ihren Vorgängern mithalten. Und das liegt vor allem am diesjährigen Cast.

In diesem Jahr gibt es bei Kampf der Realitystars eine große Neuerung. Cathy Hummels moderiert die Sendung nicht mehr wie gewohnt. Die Ex von Mats Hummel legte ihren Moderationsjob nieder, um sich mehr auf die Familie zu konzentrieren. An ihrer Stelle wird die 90er-Talkshow-Ikone Arabella Kiesbauer die Stars durch Die Stunde der Wahrheit führen.

Arabella kann die Fans von sich überzeugen, doch denen ist etwas ganz anderes ein Dorn im Auge: Der Cast von Staffel 6 überzeugt Zuschauende nicht.

Kampf der Realitystars: Fans von dem Cast enttäuscht

Obwohl die diesjährigen Kandidat:innen bei Kampf der Realitystars ein bunter Mix aus verschiedenen Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten TV-Bereichen sind, sind die Fans nicht überzeugt.

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung ist die Meinung der User:innen eindeutig. Der Cast enttäuscht auf ganzer Linie, sie gehen sogar so weit, dass sie gar nicht mehr einschalten wollen. Ein Fan macht deutlich:

Das ist so ein schlechter Cast! Ich weiß gar nicht, was ihr euch gedacht habt. Dieses Jahr ist einfach nur nervig. Nicht zum Aushalten.

Andere Zuschauer:innen sehen das genauso und kommentieren beispielsweise:

"Das Niveau sinkt und meine Freude am Schauen auch."

"Ich komm dieses Jahr nicht so rein… da fehlt was. "

"Liebe ja Trash-TV und KdRS sehr, aber dieses Jahr ist es einfach so schlecht. Ich bin raus."

Obwohl vereinzelte Kandidat:innen bei den Fans gut ankommen, kann das Gesamtbild viele nicht überzeugen.

Wann läuft Kampf der Realitystars?

Wer sich selbst von Arabellas Moderationsfähigkeiten überzeugen will, der kann mittwochs um 20:15 Uhr RTL2 einschalten. Wöchentlich gibt es hier eine neue Folge von Kampf der Realitystars zur Primetime. Wer es nicht abwarten kann, kann eine Woche im Voraus bei RTL+ die jeweils neue Episode im Stream anschauen.