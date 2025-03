Das gab es bei Reacher noch nie: Staffel 3 hat das beste Finale der ganzen Serie

Folge 8 beendet Reacher Staffel 3 mit einem unvergleichlich fulminanten Finale. Mehr Action gab es in der Geschichte der Amazon-Serie noch nie.

Es gibt mehrere Gründe, Reacher-Fan zu sein. Manche mögen die rohe Unabhängigkeit von Alan Ritchsons Held, anderen gefällt die verlässliche Romantik zwischen ihm und Figuren wie Roscoe (Willa Fitzgerald) oder Duffy (Sonya Cassidy). Aber die allermeisten kommen für die brachiale Action.

Das weiß Amazon. Und deswegen ist das Staffel 3-Finale, das ab morgen bei Prime Video läuft, auch ein einziges, atemloses Meisterstück an Schlägereien und Schusswechseln, bei denen ein ganzes Anwesen zerlegt wird. Vorsicht, Spoiler!

Was passiert in Reacher Staffel 3 Folge 8?

Die Action beginnt in der 8. und letzten Folge der 3. Staffel schon ab Minute 1: Eigentlich will die US-Feuerwaffenbehörde ATF mitsamt Reacher (Ritchson) und Co. einen Deal zwischen Waffenhändler Quinn (Brian Tee) und seinen Partnern platzen lassen. Aber das Ganze entpuppt sich als Hinterhalt, Quinns Häscher wollen für ein Blutbad sorgen. Dank Reacher und seinen Kolleg:innen beißen sie alle selbst ins Gras.

Wie sich herausstellt, soll der echte Deal bei der Geburtstagsparty von Zachary Beck (Anthony Michael Hall) vonstatten gehen. Reacher, Duffy und Co. rücken an, um das Geschäft zu verhindern, Becks Sohn Richard (Johnny Berchtold) aus der Schusslinie zu nehmen und die entführte Agentin Teresa (Storm Steenson) zu retten. Quinns gesichtslose Heerscharen, angeführt von Paulie (Olivier Richters), haben dagegen allerdings etwas einzuwenden. Und hier entfaltet das Finale sein ganzes Genie.

Folge 8 enthält die beste Reacher-Action aller Zeiten

Reacher und Paulie liefern sich nämlich die mitreißendste Action-Szene der ganzen Serie. Über etwa 15 Minuten, unterbrochen von kurzen Einblicken in die Parallelhandlungen, zerlegen sie in ihrer Schlägerei ganze Gebäude: Muskelkoloss Paulie sandstrahlt mit seinem Gegner eine ganze Scheune, wirft ihn durch Bretterwände und Holzstützen. Reacher zerbricht an seinem Gegenüber ein ganzes Inventar an Waffen.

Schließlich prügeln sich die beiden Hünen einen Abhang hinunter, fallen ins Meer und versuchen sich zu ertränken. Völlig erschöpft findet der gewaltige Kampf schließlich in Paulies Pächterhäuschen ein Ende. Und zwar vor der Mündung eines gigantischen Maschinengewehrs.

Inzwischen hat sich Becks Anwesen in eine Art Schauplatz für Stirb Langsam-Action verwandelt: Raum für Raum und Ebene für Ebene schießen die Helden sich ihren Weg frei. Schließlich sorgt Reacher selbst mit einer Schrotflinte für Ruhe. Die Action ist dabei so nahtlos und dynamisch inszeniert, dass jeder Action-Fan breit grinsen muss. Splitter, Körper, Kugeln, alles fegt in einem einzigen Gewalt-Tornado durch die letzte Folge.

Wie genau Folge 8 ausgeht, soll hier nicht verraten werden – wer die ersten sieben Episoden gesehen hat, kann es sich wohl denken. Zu wünschen übrig lässt das Finale jedenfalls nichts.

Wann kommt Reacher Staffel 3 Folge 8 zu Amazon Prime Video?

Die finale Folge von Reacher Staffel 3 ist ab dem 27. März 2025 bei Amazon Prime Video verfügbar. Die Fan-Hoffnung auf Staffel 4 lässt sich mittlerweile eindeutig beantworten.

