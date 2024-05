Das gab es bei Wer wird Millionär? seit Jahren nicht: Kandidat blamiert sich vor Günther Jauch komplett

Wer auf dem Rate-Stuhl von Wer wird Millionär? Platz nimmt, träumt vom großen Geld. Ein Kandidat erlebte jedoch eine herbe Niederlage vor Günther Jauch: Der Mann scheitert an der 500-Euro-Frage.

Viele Quiz-Fans träumen davon, selbst bei Wer wird Millionär? teilzunehmen. Doch was, wenn der Traum wahr wird und sich vor Ort in einen absoluten Albtraum verwandelt? So ähnlich ist es einem aktuellen Kandidaten ergangen. Zum ersten Mal seit Jahren kam es bei der beliebten RTL-Quizshow zu einem peinlichen Totalausfall: Der Teilnehmer scheiterte bereits an der 500-Euro-Frage und strich eine herbe Niederlage ein.

Blamage bei Wer wird Millionär?: Diese 500-Euro-Frage konnte der Kandidat nicht beantworten

Aus der Bequemlichkeit des eigenen Wohnzimmers heraus ist es deutlich leichter, bei Wer wird Millionär mitzuraten. Im Studio hingegen herrscht Anspannung pur: Hunderte Augen sind auf die Kandidat:innen gerichtet, jede falsche Antwort könnte das Ende bedeuten. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Teilnehmenden manchmal minutenlang über einer Frage brüten. Zu Hause erscheint die Antwort oft offensichtlich und wäre in Sekundenschnelle eingeloggt, doch live vor Günther Jauch sieht das ganze oft deutlich schwieriger aus.

So erging es auch dem Kandidaten Stefan Severin, der in der Montagsfolge vom 27. Mai sein Glück versuchte. Der junge Mann scheiterte an der 500-Euro-Frage, obwohl diese auf ein bekanntes Sprichwort abzielt. Laut RTL habe die Frage wie folgt gelautet: Wie wird der redensartliche ‘Sonnenschein’ charakterisiert, der verdeutlichen soll, dass alle glücklich und zufrieden sind?

Zur Auswahl standen die Antworten A: eitel, B: kokett, C: affektiert und D: selbstgefällig.

Kenner des Sprichworts hätten sofort Antwort A gewählt, doch Stefan Severin scheint die Redensart nicht geläufig zu sein. Zunächst tendiert er zur Antwortmöglichkeit "kokett", doch Günther Jauch versucht ihn mit einem Hinweis zu helfen. Nach dem 50:50 Joker ist der Kandidat jedoch noch immer hilflos: Als "eitel" und "affektiert" übrig bleiben, entscheidet sich der junge Mann für die falsche Antwort.

Die Konsequenz ist bitter: Stefan Severin muss mit null Euro nach Hause geben.

Kandidat verliert alles bei Wer wird Millionär?: Das gab es schon lange nicht mehr

Günther Jauch versuchte, den Verlierer trotzdem hoffnungsvoll zu stimmen. So verwies der Moderator auf eine Spezialfolge des Quizformats, in dem alle Null-Euro-Verlierer noch einmal um den Sieg kämpfen können: "Und immer, wenn wir fünf, sechs beisammen haben, machen wir ein sogenanntes ‘Nuller Special’!"

Allerdings wird sich der Kandidat wohl noch lange gedulden müssen. Den letzten Nullerkandidaten habe es schon vor drei Jahren gegeben. Bis genug Teilnehmende zusammengetrommelt werden können, vergehen wohl noch viele Jahre.

Streaming & TV-Ausstrahlung – So kann man Wer wird Millionär? sehen?

Wer wird Millionär? läuft immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTL. Alle Folgen können nachträglich bei RTL+ gestreamt werden.