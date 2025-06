Das gab es in Bridgerton noch nicht: Casting für Staffel 4 verspricht frischen Wind und neue Perspektiven

Bridgerton ist für seine moderne Inszenierung bekannt und bricht gerne mit einem Augenzwinkern die Erwartungen des Publikums. Dies beweist eine neue Darstellerin.

In der 4. Staffel erwartet uns mit Schauspielerin Gracie McGonigal (The Power) ein neues Gesicht in Bridgerton. Mit ihr wagt sich die Serie in ein bisher unangetastetes Gebiet vor und adressiert direkt die körperliche Beeinträchtigung einer Figur.

Mit Gracie McGonigal erweitert Bridgerton in Staffel 4 seine Perspektive

Erst kürzlich verriet Radio Times , dass ein neuer Charakter eine frische Sichtweise in das bunte Liebeschaos der zukünftigen 4. Staffel von Bridgerton bringen wird. Bei der Schauspielerin handelt es sich um Gracie McGonigal, die bisher erfolgreich in verschiedenen Theaterproduktionen am Londoner West End mitgewirkt hat.

Wie auch Digital Spy berichtete, wird McGonigal die Rolle der Hazel übernehmen, eine junge Frau, die einiges durchgemacht, sich aber ihre Lebensfreude erhalten hat. Über den Charakter von Hazel ist bisher noch nicht viel bekannt, immerhin sind die Dreharbeiten für Staffel 4 gerade erst beendet worden. Aber ein Detail bezüglich der Darstellerin steht jetzt schon fest.

McGonigal hat im realen Leben Dysmelie. Dabei handelt es sich um die Fehlbildung von Gliedmaßen. In McGonigals Fall wurde ihr linker Arm nicht vollständig ausgebildet. Die Schauspielerin geht selbstbewusst mit ihrer Dysmelie um. Auf Youtube stellt sie mit Bionic Actress Gracie McGonigal ihren bionischen Arm vor, eine fortgeschrittene Armprothese.

Inwieweit die Lebenswelt von McGonigal tatsächlich in Hazels Geschichte einfließen wird, ist natürlich noch offen. Mit Hazel beschreitet Bridgerton aber neue Wege. Erstmals gibt es eine Figur in der Serie, die sich mit einer körperlichen Behinderung auseinandersetzt.

Obwohl die Repräsentation von Menschen mit Behinderung in den vergangenen Jahren Fortschritte erzielt hat, könnte sie noch deutlich vielfältiger ausfallen. Begrüßenswert ist aber, dass Bridgerton mit McGonigal eine Darstellerin gefunden hat, die eigene Erfahrung beisteuern kann und das Potenzial für interessante neue Geschichter mitbringt.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Die 4. Staffel von Bridgerton wird nun noch eine umfangreiche Postproduktion umfassen. Die neuen Folgen sollen dann im Jahresverlauf 2026 bei Netflix eintreffen. Wir rechnen mit einem Start im Frühjahr oder Sommer.

