Das größte Kino der Welt hat in 2 Monaten schon 75 Mio. Dollar eingenommen und das ist bei den Eintrittspreisen auch kein Wunder

In Las Vegas ist das größte Kino der Welt entstanden. Seit gut zwei Monaten locken hier vor allem zwei Attraktionen mit wuchtigen Eintrittspreisen. Jetzt wurden erste Einnahmen verkündet.

Für das ultimative Kinoerlebnis müsst ihr Flugtickets nach Las Vegas buchen. Die Touristenattraktion in der Wüste Amerikas lockt seit rund zwei Monaten mit dem größten Kino der Welt. Das sogenannte Sphere ist noch nicht auf herkömmliche Filme ausgelegt, lockt aber dafür mit zwei besonderen Attraktionen. Jetzt hat das Unternehmen hinter Sphere erste Umsatzzahlen offengelegt.

Größtes Kino der Welt hat nach zwei Monaten fast 100 Millionen Dollar eingenommen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat das Sphere seit der Eröffnung am 29. September 2023 über 75 Millionen Dollar eingenommen. Bislang gibt es dort vor allem zwei Produktionen zu sehen: Postcard from Earth von Black Swan- und The Whale-Regisseur Darren Aronofsky, eine 50-minütige Mischung aus Sci-Fi-Story und Natur-Doku. Außerdem tritt die Band U2 in der Konzertreihe U2: UV Achtung Baby Live at Sphere für insgesamt 25 Live-Shows in dem Riesen-Kino auf. 17 davon haben sie bis zum 30. November gespielt.

Mit Ticketpreisen für das Aronofsky-Spektakel zwischen 49 und 199 US-Dollar und noch höheren Preisen für die U2-Auftritte ist es nicht überraschend, dass Sphere bislang schon so viel Geld eingenommen hat. Laut Gründer James Dolan soll die besondere Location im aktuellen Quartal bis zum 31. Dezember 2023 Profite abwerfen.

Die Zukunft des größten Kinos der Welt soll ausgebaut werden

Gegenüber dem Hollywood Reporter sprach Dolan darüber, dass im Sphere zukünftig auch mehr Spielfilme gezeigt werden sollen. Bislang ist das riesige Format in dem Gebäude aber noch so außergewöhnlich, dass die Filme speziell darauf zugeschnitten werden müssen.

Die Leinwand des Sphere misst 148.645 Quadratmeter, was ca. vier Fußballfeldern entspricht. Die Auflösung liegt bei 18k, während das gigantische Bild von 167.000 Lautsprechern umgeben ist.

Podcast: Die 10 spannendsten Streaming-Filme im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Sie reichen von Netflix’ Sci-Fi-Blockbuster des Jahres über Märchen und Mark Wahlberg-Action bis zu einem neuen Harry Potter-Film.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.