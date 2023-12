Sci-Fi-Epos und Ende eines Milliarden-Universums: 10 Kino-Highlights starten noch dieses Jahr

Wir stellen euch 10 spannende Kino-Highlights vor, die es noch vor Abschluss des Filmjahres 2023 zu sehen gibt. Darunter Aquaman 2, Wonka und die Hollywood-Rückkehr von Action-Regisseurs John Woo.

Das Jahr neigt sich dem Ende und Filmfans beginnen bereits fleißig damit, ihre Toplisten zu erstellen. Dabei hat das Kinoprogramm in den finalen Wochen des Jahres noch einige Highlights im Gepäck, mit denen euch zur Weihnachtszeit nicht langweilig wird.

Wir stellen euch nachfolgend die 10 spannendsten Kino-Highlights vor, die es noch vor Ende des Jahres zu sehen gibt. Egal ob Science-Fiction-Epos, Fantasy-Abenteuer, Superhelden-Bomabst oder gefeierte Arthaus-Dramen: Bei den Neustarts im Dezember sollte für jeden Filmfan etwas dabei sein – vielleicht auch der ein oder andere Kandidat für eure Topliste der besten Filme 2023.

1. Film-Tipp im Dezember: The First Slam Dunk ist ein Highlight für Anime-Fans

The First Slam Dunk - Trailer (Deutsch) HD

Anime-Fans erwartet ab dem 5. Dezember auf ein besonderes Highlight. Mit The First Slam Dunk erscheint eine späte Filmfortsetzung der Anime-Serie Slam Dunk aus den 90er Jahren. Ihr müsst die Vorlage nicht kennen, um euch an dem mitreißend inszenierten Baskteball-Action-Spektakel rund um den 17-jährigen Ryota zu erfreuen.

2. Film-Tipp im Dezember: Ein Stück Tech-Historie mit Blackberry

BlackBerry: Klick einer Generation - Trailer (Deutsch) HD

Am 7. Dezember stürzt sich das Tech-Biopic BlackBerry – Klick einer Generation auf die Ursprünge des einst beliebten Mobiltelefons mit der großen Tastatur. Vom kometenhaften Aufstieg bis zum abrupten Untergang des Unternehmens BlackBerry zeichnet der Film ein spannendes Stück Technikgeschichte nach, die überraschend unterhaltsam inszeniert ist.

3. Film-Tipp im Dezember: Buntes Fantasy-Abenteuer mit Wonka

Wonka - Trailer 2 (Deutsch) HD

Timothée Chalamet tritt ab dem 7. Dezember in die klebrig-süßen Fußstapfen von Gene Wilder und Johnny Depp. Der von Paddington-Regisseur Paul King inszenierte Wonka dient als kunterbunte Origin-Story des exzentrischen Schokoladenfabrik-Besitzers Willy Wonka. Wer das musikalische Fantasy-Abenteuer bisher noch nicht auf der Merkliste hatte, sollte diese Entscheidung überdenken: Die ersten Kritiken versprechen einen berauschenden "Feiertagsklassiker".



4. Film-Tipp im Dezember: Weihnachts-Action mit Silent Night

Silent Night: Stumme Rache - Trailer 2 (Deutsch) HD

Es ist genau 20 Jahre her, seit der legendäre Action-Regisseur John Woo seinen letzten US-Film drehte. Ab dem 14. Dezember feiert er mit Silent Night – Stumme Rache seine Hollywood-Rückkehr. In dem Thriller ohne gesprochene Dialoge beginnt Familienvater Brian Godluck (Joel Kinnaman) ein brutales Rache-Inferno, um seinen toten Sohn zu rächen. Und das passend zur Jahreszeit an Weihnachten. Bekommt Stirb langsam etwa ernste Weihnachts-Action-Konkurrenz?

5. Film-Tipp im Dezember: Aquaman 2: Lost Kingdom

Aquaman: Lost Kingdom - Trailer (Deutsch) HD

Bevor James Gunn den nächsten Superman und mit ihm ein neues DC-Universum emporsteigen lässt, wird am 21. Dezember das vor 10 Jahren begründete DC Extended Universe endgültig zu Grabe getragen – mit einem bildgewaltigen und durchgeknallten Unterwasser-Abenteuer. Nachdem das Filmjahr 2023 schon drei DC-Flops hervorbrachte, darf allerdings bezweifelt werden, ob Aquaman: Lost Kingdom den Milliarden-Erfolg des Vorgängers von 2018 wiederholen kann.

6. Film-Tipp im Dezember: Gewaltige Science-Fiction mit Die wandernde Erde 2

Die Wandernde Erde II - Trailer (Deutsch) HD

Als opulente Science-Fiction-Fortsetzung startet am 21. Dezember der chinesische Blockbuster Die wandernde Erde II, welcher die Vorgeschichte des Netflix-Film Die wandernde Erde erzählt. Die sich ausdehnende Sonne wird den Planeten Erde in wenigen Jahrzehnten vernichten. Nun ringt die Menschheit damit, wie sie sich noch retten kann. Der Film wurde für die Oscars 2024 als chinesischer Beitrag der Kategorie Bester internationaler Film ins Rennen geschickt.

7. Film-Tipp im Dezember: Girl, You Know It's True, Matthias Schweighöfer!

Girl you know it's true - Trailer (Deutsch) HD

Matthias Schweighöfer ist überall. In diesem Jahr trat er schon in Oppenheimer, Heart of Stone und Family Switch auf. Am 21. Dezember wird er jetzt in einen der größten Skandale der deutschen Musikgeschichte verwickelt. Girl You Know It's True widmet sich dem Aufstieg und Fall des Pop-Duos Milli Vanilli, das keinen einzigen seiner Songs selbst gesungen hat. Und wer ist schuld daran? Musik-Produzent Frank Farian, oder in diesem Fall Matthias Schweighöfer.

8. Film-Tipp im Dezember: Das gefeierte Drama Perfect Days

Perfect Days - Trailer (Deutsch) HD

Wer abseits des Blockbuster-Kinos lieber ruhige Arthaus-Filme schaut, sollte sich Wim Wenders' von der Kritik umjubeltes Drama Perfect Days nicht entgehen lassen, das am 21. Dezember in den Kinos startet. Der Film geht als japanischer Oscar-Beitrag für den Besten internationalen Film im kommenden Jahr und folgt dem simplen Lebensalltag eines Toilettenputzers aus Tokio.

9. Film-Tipp im Dezember: Raus aus dem Teich der Minions-Macher

Raus aus dem Teich - Trailer 3 (Deutsch) HD

Zur Weihnachtszeit darf natürlich auch keine animierte Familienunterhaltung im Kino fehlen, an der sich die großen und die kleinen Filmfans gemeinsam erfreuen können. Besonders spannend für Familien ist der am 21. Dezember startende Animationsfilm Raus aus dem Teich über die Abenteuer einer Wildentenfamilie. Hierbei handelt es sich nämlich um den neuen Film des Studios Illumination, das die gelben Minions in Millionen von Kinderzimmern einziehen ließ.

10. Film-Tipp im Dezember: Zac Efron wird für The Iron Claw zum Wrestler

The Iron Claw - Trailer (Deutsch) HD

Sean Durkins Wrestler-Drama The Iron Claw wird bereits als heißer Oscar-Anwärter gehandelt. Ab dem 21. Dezember darf uns die tragische Geschichte der Wrestling-Familie Von Erich selbst davon überzeugen, ob der Buzz gerechtfertigt ist und dem Independent-Studio A24 ein weiterer Hit gelungen ist. Die verschwitzten Muskelkörper von Zac Efron und The Bear-Star Jeremy Allen White sind aber schonmal gute Argumente für den Film.

