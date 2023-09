Leinwand größer als 2 Fußballfelder: Meister-Regisseur drehte Sci-Fi-Film fürs größte Kino der Welt und es gibt ein erstes Gänsehaut-Video

In Las Vegas ist das größte Kino der Welt entstanden. Filme wie Avatar 2 können dort nicht laufen. Der perfekte Sci-Fi-Film musste her und Darren Aronofsky drehte ihn.

3D, IMAX, Dolby Atmos und iSense: All diese Technologien sollen uns noch tiefer in die Welten von Blockbustern wie Avatar 2: The Way of Water und Oppenheimer ziehen. Wer sich sicher sein will, die größtmögliche Kinoerfahrung zu erhalten, muss demnächst nach Las Vegas reisen. Dort kriegt das größte Kino der Welt gerade seinen letzten Schliff – das sogenannte Sphere.

In dem Kino können (noch) keine normalen Blockbuster laufen, weshalb einer renommiertesten Regisseure der Gegenwart einen exakt auf das Sphere abgestimmten Film drehte. Wir erklären, was genau hinter der größten Leinwand der Welt steckt.

Teurer Eintritt: Das sind die wichtigsten Fakten zum größten Kino der Welt

Das Sphere soll eine weitere Attraktion in der Vergnügungsstadt Las Vegas werden. Betrieben wird es von der Organisation Madison Square Garden Entertainment (MSG), die ein “Unterhaltungsmedium der nächsten Generation” erschaffen will, wie Deadline berichtet.

Für diesen Anspruch wurden offenbar keine Kosten und Mühen gescheut:

Die Leinwand misst 148.645 Quadratmeter, also ca. vier Fußballfelder

Die Leinwand ist gebogen und umschlingt die Publikumsränge

Die Auflösung liegt bei 18k. Es soll sich um das "hochauflösendste LED der Welt" handeln

handeln 167.000 Lautsprecher sorgen für angemessenen Sound

ca. 17.000 Menschen passen in den Sphere-Saal

Die Ticket-Preise liegen zwischen 49 und 199 US-Dollar

Darren Aronofsky erschuf einen Sci-Fi-Film nur für das größte Kino der Welt

Regisseur Darren Aronofsky ist bekannt für esoterische und bildgewaltige Werke wie mother! und The Fountain. Im Auftrag von MSG drehte er einen Film, der für das Format optimiert wurde – und ausschließlich im Sphere gezeigt wird. Der Film heißt Postcard from Earth und wird als Mischung aus Sci-Fi-Story und Natur-Dokumentation beschrieben.



Hier seht ihr den ersten Eindruck überhaupt von Postcard from Earth. Aronofsky filmte persönlich eine Sphere-Aufführung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über das Projekt sagt Aronofsky, er wolle:



... die Menschen aus dem Trubel des Vegas-Strip in all seinem von Menschenhand geschaffenen Wahnsinn herausholen und sie so vollständig wie möglich in das Wunder, die Ehrfurcht und die Schönheit der natürlichen Welt eintauchen.

Der Film Postcard from Earth sei "eine Sci-Fi-Reise in unsere Zukunft, während unsere Nachfahren über unsere gemeinsame Heimat nachdenken."



Und wann geht es los? Ende September eröffnet die Band U2 den Saal mit einem Konzert. Die erste Filmvorstellung von Postcard from Earth soll am 6. Oktober 2023 stattfinden.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.