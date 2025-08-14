Das große Backen 2025: Alle Infos zu Cast, Sendeterminen und Streaming

Kaum zu glauben, aber wahr: Das große Backen geht bereits in die 13. Runde. Hier gibt es alle Infos zu Sendeterminen, Cast und TV-Ausstrahlung.

Fans der zuckersüßen TV-Unterhaltung können aufatmen: Endlich ist Das große Backen zurück in Sat.1. Wer kann die knallharte Jury überzeugen und am Ende den goldenen Cupcake, 10.000 Euro Gewinnsumme und den Buchvertrag für ein eigenes Backbuch mit nach Hause nehmen? Wir stellen euch den Cast der 13. Staffel vor und verraten euch alle wichtigen Infos zu Sendeterminen, TV-Ausstrahlung und Co.

Dann läuft Das große Backen im TV

Das große Backen läuft mittwochs, um 20:15 Uhr in Sat.1. Wer Joyn+ abonniert hat, kann die nächste Folge bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung genießen.

Diese Teilnehmer versuchen ihr Glück bei Das große Backen

Wir haben euch alle Teilnehmer:innen in einer praktischen Übersicht zusammengestellt:

Charlotte (Koblenz), Alter: 20, Ernährungswissenschaftlerin

Christian (Niedersachsen), Alter: 24, Klavierspieler

Felix (Hürth), Alter: 23, angehender Lehrer

Gisela (Ostfriesland), Alter: 61

Jacqueline (Binningen in der Schweiz), Alter: 37, Familienmutter

Janina (Nürnberg), Alter: 34

Magdalena (Bernau), Alter: 44, hessische Frohnatur

Rouven (Schweiz), Alter: 20, Das Küken der Staffel

Serena (Landshut), Alter: 23, Back-Neuling

Simon (Hanau), Alter: 35, Bankkaufmann

Das große Backen 2025: Alle Sendetermine von Staffel 13

Hier sind alle Termine der linearen Ausstrahlung in Sat.1:

Folge 1: Mittwoch, 13.08.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 2: Mittwoch, 20.08.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 3: Mittwoch, 27.08.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 03.09.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 10.09.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 17.09.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 7: Mittwoch, 24.09.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 8: Mittwoch, 01.10.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 9: Mittwoch, 08.10.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Folge 10: Mittwoch, 15.10.2025, 20:15 Uhr, Sat.1

Hier könnt ihr nachlesen, wann die neuen Folgen bei Joyn+ zu sehen sind:

Folge 1&2: Mittwoch, 13.08.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 3: Mittwoch, 20.08.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 4: Mittwoch, 27.08.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 5: Mittwoch, 03.09.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 6: Mittwoch, 10.09.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 7: Mittwoch, 17.09.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 8: Mittwoch, 24.09.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 9: Mittwoch, 01.10.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Folge 10: Mittwoch, 08.10.2025, 20:15 Uhr, Joyn+

Das ist die Jury von Das große Backen

Wie immer ist neben Moderatorin Enie van de Meiklokjes die gewohnte Jury mit von der Partie. Bettina Schliephake-Burchardt ist Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes und Christian Hümbs gilt als einer der besten Patissiers des Landes. Gemeinsam gucken sie ganz genau hin und bewerten die Backkreationen der Teilnehmenden.