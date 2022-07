Das große Promi-Büßen-Kandidat wird Zielscheibe: "In den Top 3 der schlimmsten Menschen im deutschen Fernsehen"

In der neuen ProSieben-Show Das große Promi-Büßen müssen besonders kontroverse Stars Beichte ablegen. Nach Folge 1 ist Matthias Mangiapane direkt zur Hass-Zielscheibe geworden.

In den Trash-TV-Formaten der letzten Jahre sind einzelne Teilnehmer:innen immer wieder besonders negativ aufgefallen. So kam es zum Beispiel in der Sat.1-Show Promis unter Palmen zum Mobbing-Skandal. Das neue ProSieben-Format Das große Promi-Büßen zerrt jetzt nochmal alle mehr oder wenigen prominenten Sündenböcke in eine Sendung.

Zu den Kandidat:innen zählen unter anderem Elena Miras, Helena Fürst, Daniele Negroni und Ennesto Monté. Neben dem obligatorischen Zusammenleben und harten Prüfungen müssen sie vor Olivia Jones Beichte ablegen. Nach der Ausstrahlung von Folge 1 verzeiht das Netz aber vor allem Kandidat Matthias Mangiapane nichts mehr.

Matthias Mangiapane wird direkt zum Hass-Kandidat von Das große Promi-Büßen

Im Auftakt des neuen Trash-TV-Formats muss Maniapane direkt vor Olivia Jones seine Sünden beichten. Zuletzt war er einer der Promis, die Claudia Obert in Promis unter Palmen heftig mobbten. Seine Art sorgte in der ersten Folge von Das große Promi-Büßen aber nicht gerade dafür, dass ihm das Netz verzeiht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 22 besten Serien 2022 zur Halbzeit

Das große Promi-Büßen läuft. Nach dem Auftakt folgen noch fünf weitere Ausgaben.

Das Serienjahr 2022 brachte uns in der ersten Hälfte wieder massig Binge-Futter. Aber was hat sich wirklich gelohnt? Wir blicken zurück auf die bisher 22 besten Serien 2022, die ihr im Angebot von Netlfix, Amazon, Apple TV+, Disney und mehr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Halbjahres-Top-22 befinden sich dabei neue Serien wie Heartstopper und Severance sowie neue Staffeln von The Boys und Stranger Things. Von Comedys über Dramen und Thriller bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist garantiert für alle etwas dabei.

Schaut ihr Das große Promi-Büßen?