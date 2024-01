Das große Star Wars-Chaos (ultimativ) erklärt: Was von 2 Rey-Filmen, 2 Mando-Filmen & vielen weiteren Projekten wirklich kommt

Die Star Wars-Gerüchte haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Wir bringen Ordnung ins Chaos und schauen, welche Filme wirklich kommen und was bisher nur Spekulation ist.

Anfang des Jahres wurde ein neuer Star Wars-Film angekündigt und seitdem ist die weit entfernte Galaxis im Chaos versunken. Fast jeden Tag gibt es neue Updates und Gerüchte. Um etwas Ordnung in den Wust aus Informationen zu bringen, haben wir eine kleine Übersicht mit den wichtigsten Fragen und Antworten zu den kommenden Star Wars-Projekten zusammengestellt, von Reys Rückkehr bis zum Mando-Kinofilm.

Wie viele Star Wars-Filme sind offiziell angekündigt?

Aktuell sind vier Star Wars-Filme offiziell von Lucasfilm angekündigt. Drei wurden letztes Jahr bei der Star Wars Celebration vorgestellt. Ein vierter steht seit Anfang des Jahres fest.

Ein Star Wars-Film von Sharmeen Obaid-Chinoy: Angesiedelt nach der Sequel-Trilogie wird die Geschichte vom Wiederaufbau des Jedi-Ordens erzählt. Daisy Ridley kehrt als Rey Skywalker zurück. Das Projekt wird als "New Jedi Order" umschrieben. Das ist allerdings noch nicht der offizielle Titel.

Angesiedelt nach der Sequel-Trilogie wird die Geschichte vom Wiederaufbau des Jedi-Ordens erzählt. Daisy Ridley kehrt als Rey Skywalker zurück. Das Projekt wird als "New Jedi Order" umschrieben. Das ist allerdings noch nicht der offizielle Titel. Ein Star Wars-Film von James Mangold: Nach Indy 5 erzählt James Mangold die Geschichte vom Ursprung der Jedi und der Macht. Der Film ist 25.000 Jahre vor Krieg der Sterne angesiedelt und wird in der Berichterstattung meistens unter "Dawn of the Jedi" geführt. Aber auch dieser Titel ist nicht offiziell.



Nach Indy 5 erzählt James Mangold die Geschichte vom Ursprung der Jedi und der Macht. Der Film ist 25.000 Jahre vor Krieg der Sterne angesiedelt und wird in der Berichterstattung meistens unter "Dawn of the Jedi" geführt. Aber auch dieser Titel ist nicht offiziell. Ein Star Wars-Film von Dave Filoni: Der dritte Film, der bei der Star Wars Celebration angekündigt wurde, kommt von Clone Wars-Mastermind Dave Filoni. Er soll alle Serien aus dem Mandoverse auf der großen Leinwand zusammenführen. Weitere Infos zu dem Projekt sind allerdings nicht bekannt.



Der dritte Film, der bei der Star Wars Celebration angekündigt wurde, kommt von Clone Wars-Mastermind Dave Filoni. Er soll alle Serien aus dem Mandoverse auf der großen Leinwand zusammenführen. Weitere Infos zu dem Projekt sind allerdings nicht bekannt. Ein Star Wars-Film von Jon Favreau: Noch ganz frisch in dieser Liste ist The Mandalorian & Grogu. Seit Anfang des Jahres wissen wir, dass The Mandalorian-Schöpfer Jon Favreau die Geschichte der titelgebenden Figuren ins Kino bringt. Und hier fängt die Verwirrung an.



Ersetzt Jon Favreaus Mando-Film The Mandalorian Staffel 4?

Viele Star Wars-Fans sind davon ausgegangen, dass dieses Jahr die Dreharbeiten zur 4. Staffel von The Mandalorian beginnen. Die Ankündigung von The Mandalorian & Grogu sorgt dementsprechend für Verunsicherung: Ersetzt der Film die neuen Episoden? Kommt beides? Und wie passt der Filoni-Film dazu?

Disney/Lucasfilm Konzeptzeichnung zu The Mandalorian & Grogu

Der Hollywood Reporter bringt in seinem Heat Vision-Newsletter etwas Klarheit.

Vor dem Streik der Schauspieler:innen und Drehbuchautor:innen in Hollywood war The Mandalorian Staffel 4 fest geplant. Favreau hatte auch mehrmals gesagt, dass die Drehbücher bereits geschrieben sind.

der Schauspieler:innen und Drehbuchautor:innen in Hollywood war The Mandalorian Staffel 4 fest geplant. Favreau hatte auch mehrmals gesagt, dass die Drehbücher bereits geschrieben sind. Nach dem Streik hat Lucasfilm seine Prioritäten verlagert und viele geplante Projekte auf den Prüfstand gestellt. Das Wichtigste für das Studio unter der Führung von Kathleen Kennedy ist aktuell, einen neuen Star Wars-Film ins Kino zu bringen.

hat Lucasfilm seine Prioritäten verlagert und viele geplante Projekte auf den Prüfstand gestellt. Das Wichtigste für das Studio unter der Führung von Kathleen Kennedy ist aktuell, einen neuen Star Wars-Film ins Kino zu bringen. The Mandalorian & Grogu kommt definitiv. Das Wording in der Pressemitteilung deutet an, dass es der erste neue Star Wars-Film wird. Favreau inszeniert und schreibt zusammen mit Filoni das Drehbuch.

kommt definitiv. Das Wording in der Pressemitteilung deutet an, dass es der erste neue Star Wars-Film wird. Favreau inszeniert und schreibt zusammen mit Filoni das Drehbuch. Filonis Mandoverse-Film ist weiterhin in Planung, befindet sich allerdings noch in weiter Ferne. Vorerst ist Filoni mit der Arbeit an Ahsoka Staffel 2 beschäftigt, die sehr wahrscheinlich auf den großen Kinofilm hinführen wird.

ist weiterhin in Planung, befindet sich allerdings noch in weiter Ferne. Vorerst ist Filoni mit der Arbeit an Ahsoka Staffel 2 beschäftigt, die sehr wahrscheinlich auf den großen Kinofilm hinführen wird. The Mandalorian Staffel 4 ist nicht vom Tisch, aber auch nicht sicher. Sollte der Film ein großer Erfolg werden, könnte er in die nächste Phase des Mandoverse bei Disney+ führen, wie der Hollywood Reporter schreibt.

Was ist der Stand bei dem Rey-Film mit Daisy Ridley?

Diese Woche sorgte ein Gerücht für Aufruhr, dass der Rey-Film aufgrund von kreativen Differenzen mit Drehbuchautor Steven Knight auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Filmjournalist Germain Lussier von io9 hat jedoch von seinen Quellen bei Lucasfilm erfahren, dass dem nicht so ist. Das Projekt befindet sich nach wie vor in Arbeit.

Alle Fakten zum Rey-Film auf einen Blick:

Die Geschichte spielt 15 Jahre nach Der Aufstieg Skywalkers

spielt 15 Jahre nach Der Aufstieg Skywalkers Daisy Ridley kehrt als Rey Skywalker zurück.

kehrt als Rey Skywalker zurück. Sharmeen Obaid-Chinoy übernimmt die Regie



übernimmt die Regie Damon Lindelof und Justin Britt-Gibson waren die ersten Drehbuchautoren



waren die ersten Drehbuchautoren Steven Knight ist der aktuelle Drehbuchautor und soll bald seinen neuen Entwurf des Drehbuchs bei Lucasfilm einreichen

Disney/Lucasfilm Daisy Ridley als Rey Sykwalker

Der in der Regel verlässliche Scooper Jeff Sneider stützt Lussiers Bericht und fügt in seinem Newsletter The InSneider zwei spannende Details hinzu. Offenbar erhält Ridley für ihre Star Wars-Rückkehr eine Gage von 12,5 Millionen US-Dollar und könnte neben dem New Jedi Order-Film in einem Star Wars-Film von Deadpool 3-Regisseur Shawn Levy als Rey Skywalker auftreten. Konkret ist das Projekt allerdings noch nicht.

Wann kommen die neuen Star Wars-Filme ins Kino?

Lucasfilm hat bisher drei Startdaten für die kommenden Jahre bekannt gegeben, allerdings ohne diese mit einem konkreten Titel zu verbinden.

20. Mai 2026

18. Dezember 2026

17. Dezember 2027

Sneider spekuliert, dass The Mandalorian & Grogu im Mai 2026 kommt, der Rey-Film den Dezember-Slot 2026 übernimmt und der Dawn of the Jedi-Film dann 2027 eintrifft. Für Filonis Mandoverse-Film hält er einen Start 2028 für wahrscheinlich.

Welche Star Wars-Serien erwarten uns bei Disney+?

Der Fokus auf neue Kinofilme bedeutet nicht, dass die Serien bei Disney+ Geschichte sind. Sieben neuen Serien bzw. Staffeln stehen für die nächsten zwei Jahre fest.

Was ist aus all den anderen Star Wars-Filmen geworden?

Im Laufe der Jahre haben viele Star Wars-Filme die Runde gemacht, die nie erschienen sind. Manche wurden offiziell angekündigt, manche sind durch Insider-Berichte ans Tageslicht gekommen. Wir geben eine Einschätzung, wie wahrscheinlich die Umsetzung der einzelnen Projekte ist.

Star Wars-Filme, deren Umsetzung aktuell möglich wirkt

Shawn Levys Star Wars-Film wurde nie offiziell angekündigt. Der Regisseur bestätigte aber selbst, dass er an einem entsprechenden Projekt arbeitet. Durch Sneiders Bericht machte der Film zum ersten Mal seit langer Zeit die Runde.

wurde nie offiziell angekündigt. Der Regisseur bestätigte aber selbst, dass er an einem entsprechenden Projekt arbeitet. Durch Sneiders Bericht machte der Film zum ersten Mal seit langer Zeit die Runde. Donald Glovers Lando-Film wurde ursprünglich als Serie beim Disney Investor Day 2020 als Serie für Disney+ angekündigt. Seit 2023 wissen wir, dass Donald und Stephen Glover das Projekt in einen Film umwandeln.

Star Wars-Filme, die immer unwahrscheinlicher werden:

Taika Waititis Star Wars-Film wurde offiziell im Mai 2020 mit Krysty Wilson-Cairns als Co-Autorin angekündigt. Seitdem hat der Film keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Es existiert noch nicht einmal ein vollständiges Drehbuch.

wurde offiziell im Mai 2020 mit Krysty Wilson-Cairns als Co-Autorin angekündigt. Seitdem hat der Film keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Es existiert noch nicht einmal ein vollständiges Drehbuch. Rian Johnsons Star Wars-Trilogie wurde vor dem Kinostart von Die letzten Jedi 2017 angekündigt, ist bis heute aber nicht konkret geworden. Johnson und Lucasfilm bekunden regelmäßig ihr Interesse, aber mehr Bewegung findet nicht statt.

Star Wars-Filme, die sehr wahrscheinlich niemals kommen:

Kevin Feiges Star Wars-Film geistert seit 2019 durch die Gerüchteküche. Michael Waldron wurde als Drehbuchautor und Joe und Anthony Russo als Regisseure mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Konkret wurde der Film nie.

geistert seit 2019 durch die Gerüchteküche. Michael Waldron wurde als Drehbuchautor und Joe und Anthony Russo als Regisseure mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Konkret wurde der Film nie. Guillermo del Toros Star Wars-Film hätte die Geschichte des mächtigsten Gangsters im Star Wars-Universum erzählt, Jabba the Hutt. Del Toro vergleich die in Tatooine angesiedelte Geschichte mit Mafia-Epen à la Der Pate.

hätte die Geschichte des mächtigsten Gangsters im Star Wars-Universum erzählt, Jabba the Hutt. Del Toro vergleich die in Tatooine angesiedelte Geschichte mit Mafia-Epen à la Der Pate. D.B. Weiss und David Benioffs Star Wars-Trilogie sollte nach Game of Thrones die Geschichte der ersten Jedi erzählen. Nach kreativen Differenzen haben sie das Projekt verlassen. Jetzt erwartet uns der Dawn of the Jedi-Film.

sollte nach Game of Thrones die Geschichte der ersten Jedi erzählen. Nach kreativen Differenzen haben sie das Projekt verlassen. Jetzt erwartet uns der Dawn of the Jedi-Film. J.D. Dillard und Matt Owens Star Wars-Film tauchte Anfang 2020 erstmals in den Medien auf und sollte auf dem Sith-Planeten Exegol spielen. Als Inspiration nannte Dillard das Videospiel Star Wars: TIE Fighter.

tauchte Anfang 2020 erstmals in den Medien auf und sollte auf dem Sith-Planeten Exegol spielen. Als Inspiration nannte Dillard das Videospiel Star Wars: TIE Fighter. Patty Jenkins' Star Wars-Film sorgte beim Disney Investor Day 2020 für großes Aufsehen. Rogue Squadron wurde mit einem X-Wing-Teaser und einem Kinostart im Dezember 2023 angekündigt. Aktuell liegt der Film auf Eis.



sorgte beim Disney Investor Day 2020 für großes Aufsehen. Rogue Squadron wurde mit einem X-Wing-Teaser und einem Kinostart im Dezember 2023 angekündigt. Aktuell liegt der Film auf Eis. A Droid Story ist eine weitere Niete vom Disney Investor Day 2023. Genauso wie die Mandoverse-Serie Rangers of the New Republic hat Lucasfilm das Projekt heimlich, still und leise unter den Tisch fallen lassen.

Wenn wir noch ein Stück weiter in die Vergangenheit gehen, finden wir Pläne zu Kinofilmen über Obi-Wan Kenobi (von Stephen Daldry) und Boba Fett (von Josh Trank und später James Mangold). Diese Projekte wurden in Star Wars-Serien bei Disney+ umgewandelt. Darüber hinaus teilte Drehbuchautor Jon Kasdan 2018 seine Ideen für eine Fortsetzung zu Solo: A Star Wars Story, die wir vermutlich niemals sehen werden.