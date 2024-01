Star Wars wirft Pläne über den Haufen: Diese 10 Filme und Serien kommen ab 2024 aus der weit, weit entfernten Galaxis

The Mandalorian, Ahsoka und die Rückkehr Rey Skywalkers: Hier gibt's den Überblick über alle kommenden Star Wars-Projekte für 2024 und darüber hinaus.

Über 4 Jahre ist es nun schon her, dass mit Der Aufstieg Skywalkers der letzte Star Wars-Film in den Kinos zu sehen. Seitdem floriert das Franchise ausschließlich in Serienform bei Disney+. Die Rückkehr auf die große Leinwand aber war von Ungewissheit geplagt. Viele neue Star Wars-Projekte wurden angekündigt und noch mehr wieder verworfen. Aber was kommt wirklich?

Fest steht: Mit Star Wars geht es bald im Kino weiter. Der eigentliche Plan, die neue Leinwand-Ära mit der Rückkehr von Rey Skywalker zu eröffnen, wurde aber jüngst wieder verworfen. Stattdessen soll nun ein Mandalorian-Abenteuer zuerst kommen. Dazu gesellen sich etliche neue Star Wars-Serien bei Disney+.

Ihr habt den Überblick verloren? Keine Sorge, denn wir haben euch eine praktische Liste mit allen Star Wars-Filmen und -Serien, die 2024 und danach starten, zusammengestellt. Dabei haben wir nur Projekte aufgenommen, die tatsächlich auf Disneys Entwicklungs- und Release-Plan stehen.

2024 starten 4 Star Wars-Serien bei Disney+

Was ist Star Wars: The Acolyte?

Disney The Acolyte

Die Serie von Leslye Headland (Netflix' Matrjoschka) ist das erste Live-Action-Projekt, das in der Ära der Hohen Republik und damit 100 Jahre von Star Wars: Episode I angesiedelt ist. Inspiriert von Martial-Arts-Filmen folgen wir einem Jedi-Padawan-Gespann in eine düstere Verschwörung mit zahlreichen Lichtschwertkämpfen hinein. Zum Cast gehören unter anderem Amandla Stenberg (Die Tribute von Panem), Dafne Keen (Logan), Carrie-Anne Moss (Matrix) sowie Squid Game-Star Jung-Jae Lee.

Was ist Star Wars: Skeleton Crew?

Disney Skeleton Crew

The Amazing Spider-Man-Regisseur Jon Watts und Drehbuchautor Chris Ford stecken hinter dem Coming-of-Age-Abenteuer, das eine Gruppe von Kindern auf der Suchen nach ihrer Heimat quer durch die Galaxis führt. Jude Law wird der jungen Besetzung dabei als prominente Begleitung zur Seite gestellt. Zeitlich ist die Serie Skeleton Crew im Mandoverse, zur Zeit der Neuen Republik, verortet.

2025 und danach: Diese neuen Star Wars-Filme und -Serien sollen kommen

Seit dem Ende der neuesten Skywalker-Trilogie ist die Kino-Zukunft der Sternen-Saga ein einziges Auf und Ab. Filme wie Rogue Squadron wurden angekündigt und nie gedreht. Jetzt steht aber fest, dass Lucasfilm und Disney vier Projekte in der Entwicklung hat, die wirklich kommen sollen. Zwei davon werden schon dieses Jahr gedreht.

Alle Star Wars-Filme von 2025 bis 2027

Disney The Mandalorian & Grogu

Derzeit hat Disney in seinem Release-Kalender drei Startdaten für kommende Star Wars-Filme festgesetzt: Mai 2026, Dezember 2026 und Dezember 2027. Welche Filme diese Plätze einnehmen, ist noch nicht bekannt. Abseits der Kino-Abstecher werden wir in Zukunft aber auch bei Disney+ weiterhin in die weit, weit entfernte Galaxis eintauchen können.

Alle Star Wars-Serien ab 2025

Disney Andor endet mit Staffel 2

Star Wars: Andor : Staffel 2 wird bereits gedreht und soll 2025 auf Disney+ starten

: Staffel 2 wird bereits gedreht und soll 2025 auf Disney+ starten Star Wars: Ahsoka: Eine 2. Staffel befindet sich in der Entwicklung und könnte schon 2025 bei Disney+ zu sehen sein

Noch unklar ist hingegen der aktuelle Status der Serie The Mandalorian. Da die Abenteuer von Din Djarin und Grogu im Kino fortgesetzt werden, steht derzeit nicht fest, ob eine 4. Staffel wirklich kommen wird. Alternativ könnte The Mandalorian Staffel 4 natürlich auch eine andere mandalorianische Hauptfigur, wie etwa Bo-Katan (Katee Sackhoff), ins Zentrum rücken. Das deutete sich schon in Staffel 3 an.

Bei Lucasfilm kursieren darüber hinaus noch einige weitere Idee zu möglichen kommenden Projekten, die allerdings nicht auf dem derzeitigen offiziellen Entwicklungs-Plan stehen oder noch nicht angekündigt wurden. Wir werden diese Übersicht aktualisieren, sobald weitere Serien und Filme für die Star Wars-Zukunft vorgestellt werden.