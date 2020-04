Das große The Boys-Quiz: Wie gut kennst du die Amazon-Serie?

The Boys ist die etwas andere Superhelden-Serie. Mit Spannung warten wir auf die 2. Staffel. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, haben wir ein Quiz für euch. Viel Spaß!

Eine der besten Superhelden-Serien der letzten Zeit kam nicht etwas aus dem Hause Marvel oder DC, also nicht von Disney oder Warner Bros. Nein: The Boys kommt von Amazon. Dass sie eine der besten ihres Genres ist, sagen nicht nur wir, sondern auch die Bewertungen und Kommentare der Moviepiloten. Aktuell steht The Boys bei einem Durchschnittswert von 8,1775 bei knapp 1.400 Bewertungen. Das ist ein sehr guter Wert.

Weil euch die Serie so gefällt, haben wir uns ein Quiz zu The Boys ausgedacht, das euch herausfordert. Wir stellen euch 14 Fragen zu den Comics, einzelnen Personen und Handlungssträngen. Wir wünschen viel Spaß beim Antworten!

Das große The Boys-Quiz

Das ist die Handlung von The Boys

Erzählt wird in der Serie von den Supes. Diese niedliche Kurzform für Superhelden verschleiert aber eine der wesentlichen Eigenschaften der Helden: Sie sind nämlich keine, denn ihre Aktionen sind medial inszeniert. Sie selbst machen kompromisslosen Gebrauch von ihren Kräften, ohne sich um Moral zu scheren.

The Boys wollen das nicht hinnehmen. Sie sind die Guten, obwohl auch sie jenseits der Rechtlichkeit mit unfairen Mitteln kämpfen. Persönlich wollen sie sich am wichtigsten Superhelden-Team rächen.

Wie geht es mit The Boys weiter?

Die 8 Episoden von The Boys sind leicht bekömmlich und sehr unterhaltsam. Dabei gibt es einige satirische bis zynische Seitenhiebe aufs aktuelle Superhelden-Geschäft um Marvel sowie das politische Geschehen um Donald Trump. Der Blick hinter die Kulissen des Superhelden-Geschäfts wirkt frisch und ist zudem für ein erwachsenes Publikum mit ausreichend Blut und Sex gespickt, ohne aufdringlich zu wirken.

Allerdings müssen wir noch etwas warten, bis die 2. Staffel von The Boys zu sehen sein wird. Bisher gibt es noch keine gesicherte Aussage aus dem Umkreis der Produktion, was den Starttermin der 2. Staffel angeht. Ein Starttermin von The Boys für Juli 2020 schien vor der Coronakrise möglich. Jetzt könnte sich alles verzögern. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Und? Habt ihr das The Boys-Quiz durchgespielt? Wie sind eure Ergebnisse?